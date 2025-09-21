배달의민족, ‘라이더스쿨’ 개관…“연 1만명 교육 목표”

이미지 확대 경기 하남 배민라이더스쿨에서 이륜차 강사들이 빗길 제동 교육 시연을 하고 있다. 우아한형제들 제공

배달의민족이 국내 최초로 이륜차 전문 교육기관 ‘라이더스쿨’을 열고 라이더들에게 이륜차 전문 교육을 제공한다.배민을 운영하는 우아한형제들은 지난해 착공한 경기도 하남 배민라이더스쿨이 1년 6개월 만에 완공돼 지난 19일 개관했다고 21일 밝혔다.배민라이더스쿨은 지상 3층 연면적 8000㎡ 규모로 지어졌으며 연간 1만명의 교육 이수생 배출을 목표로 한다. 2, 3층에 구성된 실습 교육장은 신호등과 차선 등을 갖췄고 스프링클러와 배수시설 등을 활용해 실내에서 빗길, 언덕, 미끄러운 노면 등을 경험하고 연습할 수 있다. 야간 운전을 대비한 시인성 훈련도 진행한다. 모든 교육 과정은 전기 이륜차로 진행돼 친환경·무소음 실습 환경으로 진행된다. 실제 주행 실습 외에도 VR/AR을 활용한 체험 교육도 마련했다.배민은 2018년부터 위탁교육 형태로 전문 라이더 양성 과정을 운영해왔고, 2021년부터는 자체 프로그램을 운영해왔다. 배민 측은 교육 이수자의 재해율(산재 승인율)이 2022년 대비 2024년 절반 아래로 감소하는 등 라이더 안전에 도움이 되고 있다고 자평했다.교육 이수자에게는 근무 일수 등 조건이 충족되면 플랫폼라이더 상생지원제도를 통해 매월 상생지원금을 제공하고, 배달서비스공제조합 보험상품을 할인해주는 등 혜택도 있다.지난 19일 열린 개관식에는 김범석 우아한형제들 대표, 김용석 우아한청년들 대표, 이현재 하남시장, 권창준 고용노동부 차관, 배달플랫폼노조 홍창의 위원장 등이 참석했다.김범석 대표는 “배달의민족은 2010년 첫 서비스를 개시한 이후 지난 15년간 서비스 성장과 더불어 성장의 핵심 파트너인 라이더들과 안전한 배달 환경을 조성하기 위해 쉼 없이 노력했다”며 “이번 배민라이더스쿨 개관으로 더 많은 라이더가 안전한 배달 환경에서 일할 수 있도록 최선을 다해 모두가 안전한 배달 문화를 만들어 나가겠다”고 말했다.김현이 기자