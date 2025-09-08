대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]‘KD’ 30% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-09-08 09:16
입력 2025-09-08 09:16
8일 오전 9시 15분 KD(044180)가 등락률 +30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. KD는 개장 직후 4,611,530주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 177원 오른 767원이다.

한편 KD의 PER은 -1.69로 기록되어 있으며, ROE는 12.56%로 나타나고 있다.

이어 상승률 2위 디에이치엑스컴퍼니(031860)는 현재가 1,066원으로 주가가 21.00% 폭등하고 있다. 상승률 3위 동신건설(025950)은 현재 19,970원으로 18.73% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 이화전기(024810)는 16.75% 급등하며 230원에 거래되고 있다. 상승률 5위 삼목에스폼(018310)은 15.38%의 상승세를 타고 22,500원에 거래되고 있다.

6위 동일스틸럭스(023790)는 현재가 2,450원으로 13.69% 상승 중이다. 7위 옵트론텍(082210)은 현재가 2,175원으로 13.40% 상승 중이다. 8위 라온텍(418420)은 현재가 6,190원으로 12.34% 상승 중이다. 9위 엘앤케이바이오(156100)는 현재가 8,800원으로 12.24% 상승 중이다. 10위 스튜디오삼익(415380)은 현재가 4,690원으로 12.07% 상승 중이다.

이밖에도 한라IMS(092460) ▲11.54%, 엔알비(475230) ▲11.24%, 이트론(096040) ▲11.11%, 메타바이오메드(059210) ▲10.42%, 티엑스알로보틱스(484810) ▲8.47%, 상지건설(042940) ▲8.13%, 케이씨티(089150) ▲7.63%, 비보존 제약(082800) ▲7.28%, 오리엔트정공(065500) ▲7.23%, 유니테스트(086390) ▲6.87% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
