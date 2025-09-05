이경희 덴츠 코리아 대표이사, ‘한국 기업을 세계 무대로 이끌 것’

이미지 확대 이경희 덴츠코리아 신임 대표이사(CEO)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이경희 덴츠코리아 신임 대표이사(CEO)가 지난 4일 취임했다.이경희 대표는 “한국은 엄청난 기회를 가진 시장이라고 믿습니다. 덴츠의 글로벌 역량과 우리 팀의 전문성을 기반으로, 한국 내에서뿐만 아니라 글로벌 무대에서도 클라이언트의 성장을 적극 지원하겠습니다.”라고 포부를 밝혔다.이경희 신임 대표는 23년 이상 한국 내 통합 마케팅과 미디어, 크리에이티브 에이전시 분야에서 경험을 쌓은 혁신적인 리더이자 클라이언트의 성장을 이끄는 전문가이다. 글로벌 브랜드로부터 전략적 성장, 데이터 기반의 혁신, 운영 효율성을 입증 받았으며, 지역 및 글로벌로 사업을 확장하는 국내 클라이언트에게 든든한 가교 역할을 수행해왔으며 글로벌 이니셔티브와 한국 시장의 독특한 크리에이티브·미디어 역량을 유기적으로 연결하는 데 중요한 역할을 해왔다.덴츠 그레이터 노스 아시아 CEO인 제니퍼 탕 은 “이경희 대표는 전략적 비전과 깊은 업계 전문성을 겸비한 검증된 리더입니다. 그녀의 클라이언트 중심 철학와 협업적 리더십은 덴츠 코리아가 성장을 이어가고 한국 시장에서 의미 있는 영향력을 만들어가는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다. 견고한 한국 팀과 그녀의 열정을 바탕으로, 덴츠 코리아는 아시아에 뿌리를 둔 글로벌 기업으로서 한국 클라이언트가 필요로 하는 영향력과 성과를 더욱 높이는 동시에, 한국 인재들이 글로벌 조직에서 역량을 발휘할 수 있도록 기회를 확대해 나갈 것입니다.”라고 언급했다.이경희 대표는 최근 1년 이상 Omnicom Media Group Korea의 대표이사 직무대행을 역임했으며, 동시에 최고고객책임자(CCO)로서 조직을 안정적으로 이끌며 전환기의 리더십을 발휘해왔다. 또한 클라이언트 중심의 미디어 및 광고 이니셔티브를 주도하고, 수상 경력을 보유한 캠페인을 집행하며 전략적 파트너십을 강화했다. 이전에는 BBDO Worldwide Korea에서 10년 이상 주요 리더십 포지션을 맡아, 세계적인 브랜드를 대상으로 혁신적이고 통합적인 마케팅 솔루션을 제공했다.이경희 대표의 선임을 통해 덴츠는 클라이언트 중심 경영, 협업 문화 강화, 그리고 한국을 그레이터 노스 아시아 클러스터 내 핵심 시장으로 성장 가속화하겠다는 의지를 다시금 확고히 했다.________________________________________한준규 기자