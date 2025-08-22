미국행 항공 소포 25일부터 접수 중단

美 새로운 관세 정책 발효 앞두고

26일부터는 무관세 EMS만 접수

미국의 새로운 관세 정책 발효를 앞두고 오는 26일부터 우체국을 통한 미국행 국제우편 접수가 전면 중단된다. 지금껏 미국은 해외에서 들어오는 800달러 이하 물품에 무관세를 적용해왔지만, 29일부터 서류와 서신을 제외한 모든 물품에 15% 관세를 매기기 때문이다. 다만 우편을 받는 사람이 관세를 내는 민간 특송사 운영 상품으로는 계속 국제우편을 보낼 수 있다.과학기술정보통신부 우정사업본부는 25일부터 미국행 항공 소포를, 26일부터는 국제 특급 우편 서비스(EMS) 가운데 관세가 붙지 않는 서류를 제외한 모든 물품 등에 대한 창구 접수를 중지한다고 21일 밝혔다. 미국 정부의 변경된 관세 정책이 발효되는 오는 29일 0시(현지시간) 미국 도착분부터 적용된다. 운송이 오래 걸리는 선박을 통한 미국행 우편은 이미 접수가 중단됐다.우정사업본부 관계자는 “미국행 모든 물품에 대한 신고 및 관세 의무가 부과되면서 현 국제우편망 체계로는 발송 처리에 어려움이 있어 부득이하게 접수 중지를 결정했다”고 설명했다.다만 민간 제휴 상품인 ‘EMS 프리미엄’ 서비스를 이용하면 미국 관세 정책과는 무관하게 물품을 발송할 수 있다. EMS 프리미엄 서비스는 민간 특송사가 운영하는 상품으로 운영사가 통관을 대행하고 수취자에게 관세가 부과된다.우정사업본부는 국민 불편이 발생하지 않도록 대응 방안을 마련할 방침이다. 아울러 미국행 우편물 발송을 계획하는 이용자는 물품 가액과 용도를 정확히 기재하고, 인보이스 등 통관 필요 서류를 준비해달라고 요청했다.세종 강동용 기자