한동훈 사과 놓고 공방 와중에… 국힘, 친한계 김종혁 징계 논의

“진심 믿어줘야” “거짓 눈물 위선”

당지도부, 韓 사과 진정성 이견 분출

金 징계 절차 추진에 내홍 수습 난항

이미지 확대 김종혁 전 최고위원

2026-01-20 5면

‘당원 게시판(당게)’ 사건으로 제명 위기에 놓인 한동훈 전 국민의힘 대표의 사과를 두고 지도부에서도 이견이 분출되며 수습의 기미가 보이질 않고 있다. 이런 가운데 중앙윤리위원회는 이날 친한(친한동훈)계인 김종혁 전 최고위원에 대한 징계 절차까지 진행하며 내홍은 당분간 확산될 것으로 예상된다.양향자 최고위원은 19일 최고위원회에서 “장동혁 대표가 단식하는 의도를 있는 그대로 받아주고, 한 전 대표가 사과하는 진심 그대로를 믿어 줄 수는 없는가. 답답하다”고 말했다. 반면 조광한 최고위원은 한 전 대표의 사과를 놓고 “거짓 눈물 또는 위선적 행위”라며 “교묘한 말과 꾸민 얼굴빛으로 더 이상 세상을 속여서는 안 된다”고 말했다.신동욱 최고위원은 ‘당게 문제 최고위 공개 검증’을 거듭 제안했다. 신 최고위원은 “아주 제한된 최고위원들이 개인정보 동의에 따른 절차에 따라서 사실관계를 명확히 하자는 것”이라며 한 전 대표의 수락 여부를 알려달라고 촉구했다.4선 이상 중진 의원들은 송언석 원내대표와의 비공개 면담 자리에서 “한 전 대표가 단식 중인 장 대표를 격려 방문하라는 의견을 친한계를 통해 전달하겠다”고 말한 것으로 알려졌다.단식 농성 5일차에 접어든 장 대표는 이날 한 전 대표의 사과에 대해서는 반응하지 않았다. 장 대표는 “점차 한계가 오고 있다”면서도 “대한민국을 지킬 수만 있다면, 목숨 바쳐 싸우겠다는 처음 각오를 꺾지 않겠다”고 말했다.이런 와중에 이날 중앙윤리위는 앞서 당무감사위로부터 당원권 정지 2년 징계를 권고받은 김 전 최고위원을 중앙당사로 소환했다. 다만 김 전 최고위원이 윤민우 윤리위원장에 대해 ‘기피 신청’을 내며 결정은 이날 이뤄지지 않았다.김 전 최고위원은 “윤 위원장이 한 전 대표를 제명하면서 쓴 결정문에서 저를 ‘마피아’와 ‘테러리스트’에 비유했는데, 그것은 제가 범법 행위를 했다는 예단을 가진 증거”라고 주장했다.박효준 기자