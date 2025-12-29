李 공격적 확장에… 우향우 野 위기감

李, 지선 앞두고 추가 영입 가능성

이재명 대통령이 청와대 복귀 첫날인 29일 흰색, 빨간색, 파란색이 배색된 '통합 넥타이'를 매고 참모들과 함께 청와대 본관으로 들어서고 있다. 현직 대통령이 청와대에 출근한 것은 문재인 전 대통령 이후 1330일 만이다.

‘보수 경제통’ 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 전격 발탁으로 이재명 대통령의 ‘공격적 확장’ 기조가 재확인되면서 보수 진영의 위기감이 고조되고 있다. 대선 전부터 전략적 우클릭 행보를 보였던 이 대통령이 사실상 ‘거국 내각’을 꾸리면서 국민의힘의 입지가 좁아지고 있는 탓이다. 지방선거 전 보수 인사의 추가 영입 가능성까지 거론돼 야당은 비상이 걸린 모습이다.이 후보자 발탁에 대해 더불어민주당은 29일 이 대통령의 ‘실용·통합’ 의지라고 거듭 강조했다. 문대림 민주당 대변인은 전남 무안국제공항에서 기자들과 만나 “(이 후보자 지명에 대한) 당내 반발은 구체적이지는 않다”며 “대한민국 발전을 판단하는 (대통령의) 국정운영 일환”이라고 밝혔다.정치권에선 이 후보자 발탁은 대선 당시부터 이어 온 이 대통령의 중도·보수 확장 기조의 연장선상이라는 분석이 지배적이다. 이 대통령은 탄핵 국면이던 지난 2월에 이미 “앞으로 민주당은 중도 보수로, 오른쪽을 맡아야 한다”고 밝힌 바 있다. 탄핵으로 혼란을 겪던 국민의힘을 정당 스펙트럼상 ‘오른쪽 끝’으로 몰아가겠다는 의도로 해석됐다.실제 이 대통령은 대선 전후 폭넓은 확장 행보를 보였다. 이명박(MB) 정부 법제처장을 지낸 이석연 국민통합위원장을 공동선대위원장으로 영입했고 대구·경북(TK) 출신으로 보수 정당에서 3선을 한 권오을 전 의원을 국가보훈부 장관으로 기용했다. 노태우 전 대통령의 아들 노재헌 주중대사를 끌어안은 것도 이 대통령의 ‘동진 정책’의 한 장면이다.이 대통령은 이미 경기 성남시장 시절부터 ‘누구의 사람’은 따지지 않는다는 원칙을 강조해 왔다. ﻿경기지사 시절에는 성남시장 때 ‘누구의 꼬붕이다’, ‘누구 사람이다’라는 투서가 산더미처럼 쌓였지만 그 내용을 다 무시했다며 전임 시장의 측근이라도 실력이 있으면 중용했고, 자신의 측근이라도 무능하면 배제했다는 취지로 말했다고 한다.국민의힘은 이 후보자에 대한 맹비난을 쏟아내고 있지만 물밑에선 상당한 위기감이 감돌고 있다. 특히 내년 6월 지방선거를 앞두고 이 대통령이 더 공격적인 확정 정책을 쓸 경우 국민의힘의 고립이 심화될 것이란 우려가 적지 않다. 경기도의 한 국민의힘 원외위원장은 “마땅한 경기지사 후보군이 없어 ‘줄투표’도 어려운 상황이 이어지면 현역 단체장 중에 투항 인원이 나올 수도 있다”고 말했다.그러나 장동혁 국민의힘 대표는 이날 전남 해남군 현장 시찰에 앞서 기자들과 만나 “우리가 당성을 최우선으로 해야 한다는 것이 오히려 더 중요하게 부각되는 국면”이라고 진단했다. 국민의힘 원외당원협의회는 이날 성명을 내고 이 후보자를 겨냥해 “은전 30냥에 예수를 판 유다처럼 혹독한 역사적 평가를 면치 못할 것”이라고 비판했다.반면 이준석 개혁신당 대표는 최고위원회의에서 “이 대통령은 정권 초기부터 파격적인 확장 전략을 펼치고 있다”며 “이는 위기감에서 나온 것이 아니라 자신감의 발로”라고 평가했다. 그러면서 “누군가 등을 돌렸다면 왜 떠났는지 그 이유를 살펴야지 떠난 사람을 저주해서 무엇을 얻겠느냐”고 했다.한편 이 대통령은 이 후보자가 과거 보수 진영에서 활동했던 일과 관련해서는 명확한 의사 표명을 주문한 것으로 알려졌다. 강유정 청와대 대변인은 “내란 등에 대한 발언에는 본인이 직접 좀더 충분히 소명해야 하고, 그 부분에 있어 단절의 의사를 좀더 표명해야 하는 게 맞는 것 아니냐, 이 후보자의 명확한 입장 표명이 필요하다는 얘기가 있었다”고 설명했다.손지은 기자