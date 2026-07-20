“한 달 버티기 힘든 국민” 위로 나선 메시…아르헨 “동의 안 해” 반박

‘경제 개혁 성과’ 정부 인식과 배치

정치권도 “진실 폭로” “일치 안 해”

이미지 확대 리오넬 메시. 게티 AFP 연합뉴스

2026-07-20 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

리오넬 메시가 경제난에 시달리는 아르헨티나 국민들을 위로하는 말을 꺼냈다가 자국 정부의 공개적인 반발에 직면했다.메시는 지난 16일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 준결승에서 잉글랜드를 2-1로 꺾고 결승 진출을 확정한 뒤 “일자리가 없는 사람들, 월급으로 월말까지 버티지 못하는 사람들이 있다”면서 “우리는 사람들에게 기쁨을 선물할 수 있다는 것이 자랑스럽고 행복하다”고 말했다.그의 발언은 기록적인 물가 상승 및 경기 침체로 고통받는 아르헨티나 국민들을 다독이는 것으로 주목받았다. 하지만 이 발언은 2023년 12월 출범 이후 연간 세 자릿수였던 물가상승률을 최근 연간 30% 수준까지 떨어뜨리고 지난해에는 경제성장률 4.4%를 기록했다고 자평하는 하비에르 밀레이 정부의 인식과 배치되면서 정치적 논란으로 번졌다. 아드리안 라비에르 아르헨티나 대통령실 대변인은 “정부는 메시의 진단에 동의하지 않는다”면서 “그런 상황을 겪고 있는 사람들이 있다는 점은 의심하지 않지만 일반적인 사실처럼 말하면 모두가 똑같은 현실을 살아가는 것 같은 인상을 준다”고 말했다.정치권 공방도 거세졌다. 야당은 “정부가 거시경제 수치 뒤로 숨기려고 하는 진실을 메시가 폭로했다”고 주장했다. 이에 여당은 “메시의 애국심은 존중하지만 다들 굶어 죽는다는 식의 진단은 정권의 경제 성과와 일치하지 않는다”고 맞섰다.류재민 기자