투헬 잉글랜드 감독 “메시 대인방어 고민…우리는 승리에 배고파”

세줄 요약 투헬, 메시 대인방어 카드 검토

아르헨티나 패턴 차단과 변수 경계

승리에 배고프고 달릴 준비 강조

이미지 확대 토마스 투헬 잉글랜드 축구대표팀 감독이 15일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 애틀랜타 AP 연합뉴스

투헬 감독은 “메시를 향한 대인 방어 계획을 실제로 실행에 옮길지는 아직 확실치 않지만, 불현듯 그런 생각이 들었다”라면서

“아르헨티나의 플레이에서 몇 가지 패턴을 찾아냈지만, 우리가 그 패턴을 막아서면 메시는 또 다른 패턴을 찾아내거나 아예 새롭게 만들어 낼 것”이라고 전망했다.

이미지 확대 아르헨티나, 11분 동안 3골…이집트에 극적 역전승 아르헨티나의 리오넬 메시가 7일(현지 시간) 미 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전 이집트와 경기 후반 38분 동점 골을 넣고 있다. 후반 33분까지 0-2로 뒤지던 아르헨티나는 경기 종료 11분을 남기고 3골을 몰아넣어 3-2 역전승을 거두고 8강에 합류했다. 2026.07.08. 애틀랜타 AP 뉴시스

아울러 투헬 감독은 “디펜딩 챔피언을 상대하는 것, 특히 메시가 이끄는 팀을 상대하는 것, 잉글랜드 대표팀을 이끌고 아르헨티나와 맞붙는 것 모두 독특하고 흥미롭다”라며 “모든 면에서 빅매치”라고 덧붙였다.

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아르헨티나와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 4강전을 앞두고 있는 토마스 투헬(53·독일) 잉글랜드 감독이 아르헨티나 공격의 핵심인 리오넬 메시(39)를 대인 방어로 묶는 전술을 고민하고 있다.투헬 감독은 15일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 “메시를 상대로 전통적인 방식의 대인 방어를 붙여보면 어떨까 고민을 해봤다”라고 밝혔다.잉글랜드와 아르헨티나는 16일 오전 4시 애틀랜타 스타디움에서 이번 대회 결승전 진출팀을 가린다.투헬 감독의 고민은 8골(2도움)으로 나이를 잊은 맹위를 떨치고 있는 메시다.“메시는 볼을 받으면 틈새를 찾아낸 뒤 왼발을 쓸 수 있는 공간을 만든다. 그러고는 곧바로 세계 최고 수준의 해결책을 수행한다”고 말했다.이어그는 특히 잉글랜드와 아르헨티나의 라이벌 의식이 지나치게 강조되는 것은 경계했다. 투헬 감독은 “과거의 역사적 사건에 깊이 빠져들거나 일을 필요 이상으로 크게 만들 생각은 없다”라며 “이번 경기는 성대한 축제일 뿐이다. 우리는 승리에 배가 고프고 달릴 준비가 돼 있다”고 강조했다.박성국 기자