월드컵도 ‘묻고 더블로 가?’…FIFA 회장 “2030 대회는 64개국 확대”

세줄 요약 FIFA, 월드컵 본선 64개국 확대 검토

인판티노, 전 세계 참가 기회 확대 강조

2030년 대회 적용 두고 상업화 논란

이미지 확대 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장(오른쪽)이 지난해 8월 미국 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 월드컵 트로피를 건네고 있다. AFP연합뉴스

잔니 인판티노 FIFA) 회장은 13일(한국시간) 스위스 방송사 ‘블루 스포트’와 인터뷰에서

64개국 체제 월드컵의 가능성에 대한 질문에 “이번 북중미 대회가 끝나면 관련 위원회를 통해 확실히 논의할 사안”이라면서

“월드컵은 유럽과 남미뿐만 아니라 사실상 전 세계를 위한 것이어야 한다. 모든 국가가 월드컵 참가의 꿈을 꿀 수 있어야 한다”고 말했다. 사실상 확대 개편을 추진하겠다는 의지로 풀이된다.

“우리는 전 세계 참가 팀들의 수준이 매우 높고 점점 향상되고 있다는 것을 보고 있다. 작은 국가들이 월드컵 참가 기회를 얻지 못하면 발전을 위한 동기부여를 잃게 된다”고 강조했다.

이미지 확대 잔니 인판티노 FIFA 회장. 로이터 연합뉴스

030년 대회는 스페인, 포르투갈, 모로코가 공동 개최하고 월드컵 100주년을 기념하기 위해 개막전 3경기는 아르헨티나, 우루과이, 파라과이에서 치를 예정이다.

알렉산데르 체페린 UEFA 회장은 남미연맹의 제안 직후 “나쁜 생각이다. 정말 놀라웠고, 당치도 않다고 생각한다”고 밝혔다.

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국제축구연맹(FIFA)이 월드컵 본선 진출국을 현행 48개국에서 64개국으로 확대하는 방안을 추진한다. 표면적인 이유는 ‘전 세계를 위한 월드컵’이지만 늘어난 출전국과 경기 수만큼 막대한 수익을 올리려는 ‘축구의 상업화’ 시각도 나온다.인판티노 회장은 이어인판티노 회장은 기존 32개국에서 48개국 체제로 처음 치러진 2026 북중미월드컵에 출전한 아프리카 10개 팀 가운데 9개 팀이 토너먼트에 진출한 점을 언급하며 “엄청난 성공이다. 직전 대회에서 아프리카 출전국이 5개국에 불과했다. 이는 모든 팀을 포용하고 참가 기회를 주는 게 얼마나 중요한지 보여주는 증거”라고 강조했다.월드컵 본선 참가국이 64개국으로 늘면 총 128경기가 치러지게 된다. 이는 32개국 체제 때보다 2배 늘어나는 수치다.앞서 지난해 3월 남미축구연맹(CONMEBOL)은 월드컵 개최 100주년을 맞는 2030년 대회의 참가국을 64개국으로 늘리자고 제안했다. 2남미연맹의 ‘월드컵 64개국 체제’ 제안에 유럽축구연맹(UEFA)은 강하게 반발했다.반면 백악관 월드컵 태스크포스의 앤드루 줄리아니 집행위원장은 미국이 2038년 월드컵 유치를 고려할 수 있으며, 64개국으로 확대되더라도 “충분히 감당할 수 있다”고 반겼다.박성국 기자