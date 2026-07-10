클롭 전 리버풀 감독 “19세 음바페, 제트기 띄워 극진히 모셨는데 파리로 가”

세줄 요약 리버풀, 19세 음바페 영입 위해 제트기 동원

음바페, 리버풀 대신 PSG 선택하며 무산

클롭, 구단 역사상 최고 투자 실패로 회고

이미지 확대 위르겐 클롭(왼쪽) 전 리버풀 감독이 10일(한국시간) 미국 매사추세츠주 폭스버러의 보스턴 스타디움에서 열린 프랑스와 모로코의 2026 북중미월드컵 8강전 종료 직후 프랑스의 2-0 승리를 이큰 킬리안 음바페와 만나 활짝 웃고있다. 폭스버러 EPA 연합뉴스

위르겐 클롭(독일) 전 리버풀(잉글랜드) 감독이 프랑스 축구대표팀 간판 공격수 킬리안 음바페(28·레알 마드리드)를 영입하려다 실패했던 일화를 공개했다.

클롭 전 감독은 “우리는 정말 최선을 다했다. 비행기를 타고 주변을 돌며 가족들과 이야기를 나누고 맛있는 음식을 먹었다”면서 “우리는 상공을 선회했다. 정말 환상적이었다”고 말했다.

클롭 전 감독은 “그러고 나서 음바페는 파리(파리 생제르맹)로 갔다”고 밝혔다. 이어 “리버풀

구단 역사상 이적이 성사되지 않은 최고 투자 사례였다”고 회고했다.

이미지 확대 선제골 세리머니하는 음바페 [폭스보러=AP/뉴시스] 프랑스의 킬리안 음바페가 9일(현지 시간) 미 매사추세츠주 폭스보러의 보스턴 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 8강전 모로코와 경기 후반 15분 선제골을 넣은 후 세리머니하고 있다. 역대 3번째 우승을 노리는 프랑스가 2-0으로 승리하고 4강에 올랐다. 2026.07.10.

음바페는 프랑스가 준우승한 2022년 카타르 대회에서도 8골로 득점왕을 차지했다.

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영국 BBC에 따르면 독일 마겐타 TV에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 해설위원을 맡은 클롭 전 감독은 10일(한국시간) 미국 매사추세츠주 폭스버러의 보스턴 스타디움에서 열린 프랑스와 모로코의 8강전을 중계하던 중 9년 전 그를 리버풀로 영입하려 했던 일화를 일부 공개했다.잉글랜드 프리미어리그(EPL) 리버풀을 지휘하고 있던 클롭 전 감독은 2017년 당시 19세로 프랑스 AS모나코에서 뛰는 음바페를 영입하기 위해 영국 블랙풀에서 프랑스 니스로 향했다. 리버풀 구단은 음바페와 그의 가족의 마음을 사려고 객실이 5개 정도 있는 개인 제트기를 띄웠다.당시 음바페의 어머니는 프로축구 선수들을 위한 컨설팅 회사를 운영하며 음바페의 대리인 역할도 하고 있었다.하지만 음바페의 행선지는 기대와 달랐다.음바페는 그해 여름 파리 생제르맹(PSG)으로 이적한 뒤 두 번째 시즌인 2018~19시즌부터 6년 연속 프랑스 리그1 득점왕에 오르는 세계 최정상급 선수로 성장했다.이어 2024년 여름 자유계약선수(FA) 신분으로 레알 마드리드 유니폼을 입었고, 스페인 라리가에서도 두 시즌 연속 득점왕에 올랐다.음바페는 이날 모로코를 상대로는 1골 1도움을 기록하며 프랑스를 4강으로 견인했다. 이번 대회 8골을 퍼부으며 리오넬 메시(아르헨티나)와 득점 공동 선두를 달리고 있다.박성국 기자