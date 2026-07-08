0:2→3:2 미쳤다! 메시 눈물 펑펑…아르헨티나 기적의 대역전극

벼랑 끝 기사회생…대회 최고 명승부

페널티킥 실축 메시 동점골 직접 만회

‘파라오’ 살라흐, 월드컵 여정 마무리

이미지 확대 리오넬 메시가 8일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 아르헨티나와 이집트의 16강 맞대결에서 3-2 역전승을 거둔 후 눈물을 글썽이며 주먹을 쥐어보이고 있다. 2026.7.7 애틀랜타 AP 연합뉴스

8일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 대회 16강에서 0-2로 뒤지던 후반 34분 터진 크리스티안 로메로의 골을 시작으로 폭풍 득점쇼를 펼치며 3-2로 승리하고 8강 진출에 성공했다. 벼랑 끝에 내몰렸다 기적의 대역전극을 완성한 이번 대회 최고 명승부였다.

전반 15분 살라흐의 패스를 받은 마르완 아티아가 문전으로 크로스를 올렸고 야세르 이브라힘이 리산드로 마르티네스의 견제를 뚫고 헤더로 마무리하며 선제골을 뽑아냈다.

이미지 확대 아르헨티나 축구대표팀 선수들이 8일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 16강에서 이집트를 3-2로 꺾은 뒤 함께 모여 기뻐하고 있다. 2026.7.7 애틀랜타 AP 연합뉴스

그러나 이집트는 기어코 추가점에 성공했다. 지코가 측면에서 올라온 패스를 골대 앞에서 강한 슛으로 연결하며 2-0이 됐다. 승기를 잡은

이집트는 수비 라인을 6명 세우고 미드필더들도 많이 내려오며 지키기에 나섰다. 아르헨티나의 득점이 나오지 않으며 이대로 이변이 벌어지는 듯했다.

잉글랜드 프리미어리그 득점왕 출신의 살라흐는 대회 최고의 명승부를 연출하고도 끝내 무릎을 꿇으며 아쉬움을 남겼다.

세줄 요약 이집트, 전반 선제골로 경기 주도

메시 페널티킥 실축, 추격 기회 무산

후반 막판 3골, 아르헨티나 대역전

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디펜딩 챔피언 아르헨티나가 두 골 차로 뒤지던 경기를 끝내 뒤집으며 2026 북중미월드컵에서 극적으로 생존했다. ‘파라오’ 무함마드 살라흐가 이끄는 이집트는 대부분의 시간을 이기다가 막판 아르헨티나의 대공세를 막아내지 못하며 아쉽게 다.아르헨티나는이집트가 경기 초반부터 흐름을 주도다.6분 뒤 아르헨티나에게 추격의 기회가 찾아왔다. 니콜라스 탈리아피코가 페널티 지역에서 파울을 얻어냈고 메시가 키커로 나섰다. 그러나 메시의 수를 읽은 모스타파 쇼베이르가 정확하게 메시의 슛을 막아내며 동점 기회가 무산됐다. 쇼베이르는 여러 차례 선방쇼로 아르헨티나의 추격 기회를 차단했고 결국 이집트가 앞선 채 전반이 종료됐다.이집트는 후반 13분 역습 상황에서 살라흐가 반대편으로 침투하는 모스타파 지코에게 연결했고 지코가 골키퍼 키를 넘기며 추가 득점에 성공했다. 그러나 비디오 판독 결과 공격 전개의 시작 과정에서 이집트의 파울이 확인돼 득점이 취소됐다.벼랑 끝에 내몰렸지만 후반 34분부터 아르헨티나의 대역전이 시작됐다. 오른쪽에서 메시가 올려준 크로스를 로메로가 강력한 헤더로 마무리 지었다. 4분 뒤 메시가 직접 해결했다. 혼전 상황에서 메시가 침착하게 자세를 낮춰 수비수를 교묘하게 비껴가는 강슛을 날렸고 이것이 동점골로 이어졌다. 메시는 이로써 대회 8골로 득점 단독 선두로 도약했다. 토너먼트 연속 경기, 월드컵 역대 최다골 기록도 함께 늘어났다.기세가 오른 아르헨티나는 결국 승부를 뒤집었다. 후반 추가시간 2분 라우타로가 오른쪽에서 공을 받은 뒤 잠시 템포를 조절했고 곧바로 과감하게 올린 공을 엔조 페르난데스가 정확하게 머리로 마무리하며 드라마가 완성됐다.아르헨티나의 승리가 확정되자 선수들은 웃고 기뻐하는 대신 눈물을 쏟아내며 마음고생을 드러냈다. 메시 역시 페널티킥 실축이 부담이 됐는지 계속 우는 모습이 포착됐다.류재민 기자