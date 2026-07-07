논란 중심에 선 발로건…“논쟁은 당연하나 나와는 무관한 일”

세줄 요약 트럼프 개입으로 발로건 징계 1년 유예

벨기에전 선발 출전했으나 미국 1-4 완패

발로건, 논란은 당연하나 무관한 일 주장

이미지 확대 미국 축구대표팀 간판 공격수 폴라린 발로건이 7일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 시타디움에서 열린 벨기에와의 2026 북중미월드컵 16강전에서 후반 교체돼 벤치로 향하며 고개를 숙이고 있다. 시애틀 EPA 연합뉴스

이미지 확대 ‘논란’ 발로건 사진 들고 응원하는 미국 축구 팬들 6일(현지 시간) 미 워싱턴주 시애틀에서 거리 응원을 펼치는 미국 축구 팬들이 폴라린 발로건의 사진이 있는 손팻말을 들고 2026 북중미 월드컵 16강전 벨기에와 경기를 응원하고 있다. 발로건은 직전 경기에서 퇴장당해 벨기에전에 출전할 수 없었으나 도널드 트럼프 미국 대통령이 국제축구연맹(FIFA)에 전화한 후 출전이 가능해지면서 논란이 일고 있다. 시애틀 AP 뉴시스

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도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘월드컵 징계 개입’으로 논란의 중심에 선 미국 축구대표팀 스트라이커 폴라린 발로건이 이번 사태로 세계 축구계가 발칵 뒤집히자 “당연한 일”이라면서도 “다만 나와는 무관하다”며 다소 억울하다는 반응을 보였다.미국은 7일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 16강전에서 벨기에에 1-4로 완패하며 월드컵 여정을 마쳤다.이날 경기는 ‘트럼프 파문’이 주요 언론을 통해 공개되면서 미국을 제외한 전 세계가 벨기에의 승리를 기원하는 구도가 형성됐다.앞서 발로건은 지난 2일 보스니아 헤르체고비나와의 32강전에서 볼 경합 중 타리크 무하레모비치의 발목 부위를 밟았고, 주심은 비디오 판독(VAR) 온 필드 리뷰 끝에 그에게 레드카드를 꺼냈다. 퇴장 판정으로 발로건은 벨기에와 16강전 출전이 불가능해졌지만, 트럼프 대통령이 개입하면서 징계가 1년 유예되는 사상 초유의 사태가 벌어졌다. FIFA는 트럼프 대통령과 잔니 인판티노 FIFA 회장의 전화 통화 이후 발로건의 징계 시점을 1년간 유예하며 그가 16강전에 출전할 수 있다고 통보했다.발로건은 벨기에는 물론 유럽축구연맹(UEFA)과 세계 축구계의 거센 반발 속에도 이날 미국 최전방 공격수로 선발 출전했다. 하지만 3차례 슈팅에 유효 슈팅 1개에 그치며 득점에 실패했고, 미국은 1-4로 완패했다.발로건은 경기가 끝난 뒤 취재진과 만나 “(징계) 결정이 뒤집혔으니 당연히 논란이 될 수밖에 없다”라면서 “레드카드를 받았을 때도 우리는 주심의 결정을 받아들였고, FIFA로부터 경기에 뛸 수 있다는 통보를 받았을 때도 우리는 받아들였을 뿐이다”라고 말했다.이어 그는 “나는 그 과정에 전혀 관여하지 않았다. 개인적으로 나와 아무런 관련이 없는 일이다”라며 억울해했다.아울러 발로건은 “오늘은 홈팬들이 환호할 만한 모습을 많이 보여주지 못했다”라며 “그 부분이 가장 실망스럽고 개인적으로도 가슴 아프다”라고 덧붙였다.박성국 기자