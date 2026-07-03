0-2 → 2-2 → 3-2… 벨기에 ‘어게인 대역전극’

세네갈 물리치고 월드컵 16강행

이미지 확대 벨기에 축구대표팀 유리 틸레만스가 2일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강 세네갈전에서 멀티골로 팀의 3-2 역전승을 이끈 뒤 동료들의 축하를 받고 있다. 왼쪽부터 티보 쿠르투아, 니콜라 라스킨, 틸레만스, 악셀 비첼.

시애틀 로이터 연합뉴스

세줄 요약 세네갈전 0-2 열세, 벨기에의 극적 반전

후반 막판 루카쿠·틸레만스 연속 득점

연장 추가시간 페널티킥으로 3-2 완성

2026-07-03 B7면

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이런 게 축구다. 종료 5분 전 0-2로 지는 걸 보고 고개를 돌려버린 팬이라면 두고 두고 후회할 경기였다. 막판에 2골을 몰아쳐 연장 승부로 끌고 간 뒤 승부차기로 가기 직전 페널티킥으로 경기를 뒤집어 버렸다. 무려 월드컵 토너먼트에서 일어난 일이다.‘황금 세대’가 마지막 도전에 나선 벨기에 축구 국가대표팀은 2일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강전 세네갈과의 경기에서 연장 접전 끝 3-2 대역전승을 거두며 16강에 올랐다. 초반 분위기는 세네갈의 몫이었다. 전반 24분 세네갈의 이스마일라 사르(크리스털 팰리스)가 시도한 헤더 슈팅이 골대를 맞고 흐르자 이를 막으려던 골키퍼가 골문을 비운 틈을 타 하비브 디아라(선덜랜드)가 오른발로 선제골을 작렬했다. 후반 6분에는 사르가 직접 오른발로 추가골을 넣었다.0-2로 패색이 짙어지던 후반 41분 교체 투입됐던 로멜루 루카쿠(나폴리)가 자신의 진가를 보여줬다. 골대 앞에서 기다리던 루카쿠는 오른쪽에서 올라온 토마 뫼니에(릴)의 크로스를 받아 오른발 슈팅으로 추격을 알리는 골을 올렸다.큰 세리머니도 없이 킥오프한 벨기에는 3분 만에 경기를 원점으로 돌렸다. 레안드로 트로사르(아스널)가 페널티 아크 왼편에서 올린 크로스를 유리 틸레만스(애스턴 빌라)가 머리로 받아 골을 넣었다. 드라마의 완성 역시 틸레만스의 몫이었다. 그는 연장 후반 추가 시간에 페널티킥을 얻어낸 뒤 직접 키커로 나서 오른쪽 상단 구석에 공을 찔러넣으며 16강 진출을 확정했다.이 같은 대역전극이 벨기에는 낯설지 않다. 2018 러시아월드컵 당시 벨기에는 16강에서 일본을 만나 후반 중반까지 0-2로 끌려가다 연달아 3골을 몰아치며 역전승을 거뒀다. 얀 베르통언(후반 24분), 마루앙 펠라이니(28분), 나세르 샤들리(추가 시간)가 각각 득점을 올렸다.벨기에 팬들에게 이번 대회는 21세기 세계 무대를 주름잡던 황금 세대의 사실상 마지막 월드컵이라는 의미가 있다. 루카쿠(33)와 케빈 더브라위너(35·나폴리), 골키퍼 티보 쿠르투아(34·레알 마드리드) 다음 월드컵에는 모두 불혹을 앞두게 된다. 벨기에는 이들을 앞세워 2018년부터 3년 넘게 FIFA 랭킹 1위를 유지하기도 했다. 북중미월드컵 직전 발표된 순위에서는 9위로 밀려난 상태지만 이날 승리로 벨기에 팬들은 과거 영광의 순간을 추억함과 동시에 이번 대회 호성적을 기대해 볼 수 있게 됐다.정회하 수습기자