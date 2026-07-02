“홍명보 나가” 터졌는데…32강 탈락 日 역대급 환대 “감사합니다”

수백명 인파 속 공항 환영 행사 열려

이미지 확대 모리야스 하지메 일본 대표팀 감독이 2일 일본 도쿄 하네다공항에서 열린 간담회에서 미소 짓고 있다. 2026.7.2 도쿄 AFP 연합뉴스

이미지 확대 일본 축구대표팀 선수들이 2일 일본 도쿄 하네다공항을 통해 입국한 가운데 팬들이 선수들이 지나가는 모습을 담기 위해 스마트폰으로 촬영하고 있다. 2026.7.2 교도통신 유튜브

세줄 요약 일본 대표팀, 브라질전 패배 뒤 귀국 환대

나리타·하네다공항에 팬 수백 명 집결

한국 대표팀 야유 장면과 극명한 대비

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2026 북중미월드컵 32강에서 브라질에 패하고 돌아온 일본 축구대표팀이 자국 축구팬들의 뜨거운 환대 속에 귀국했다. 한국에서 홍명보 전 대표팀 감독이 귀국 당시 야유를 받았던 모습과 대조적이다.일본 축구대표팀은 2일 나리타공항과 하네다공항을 통해 나눠서 입국했다. 일본축구협회(JFA)가 대회를 마친 뒤 급히 항공기를 구했으나 좌석 확보가 어려워 선수단이 3개 그룹으로 나눠 이동했다.현지 매체들은 일본 대표팀 선수들의 귀국 현장 소식을 전했다. 공항이 나눠지면서 나리타공항에 약 500명, 하네다공항에 약 700명의 팬이 몰렸다. 선수들이 공항에 도착했을 때 팬들은 일본 대표팀의 응원가를 부르며 사진을 찍고 손을 흔들어 이들을 맞았다. 이들이 지나갈 때는 “일본 대표팀 감사합니다”, “감동을 줘서 고마워요”라는 목소리도 터져 나왔다.일본은 이번 월드컵에서 F조 2위로 32강에 진출했고 브라질을 상대로 팽팽한 경기를 펼친 끝에 1-2로 패했다. ‘영원한 우승 후보’ 브라질을 상대로 선제골을 넣었으나 막판 역전골을 허용하며 1-2로 패했다. 지난해 10월 맞대결에서 3-2로 역전승했던 일본이기에 더 아쉬움이 남는 결과였다.일본 대표팀의 귀국 현장은 한국과는 정반대였다. 졸전 끝에 1승2패(승점 3)로 조별리그에서 탈락한 한국은 지난달 30일 입국 현장에서 분노에 찬 원성을 들어야 했다. 홍 전 감독을 향해 “홍명보 나가”라는 절규가 터졌고, 홍 전 감독은 취재진의 간단한 물음에도 침묵으로 일관하며 마지막까지 팬들의 분노를 샀다.류재민 기자