“우승 후보 브라질도 붙어볼 만”… 日 자신감 원천은 ‘시스템’

日, 내일 브라질과 32강전 격돌

이미지 확대 일본 축구대표팀 수비수 이타쿠라 코(오른쪽)가 26일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 F조 스웨덴과의 최종전에서 전반 39분 다니구치 쇼고와 교체된 뒤 모리야스 하지메 감독과 이야기하고 있다. 이날 일본은 스웨덴과 1-1로 비겼다.

알링턴 로이터 연합뉴스

세줄 요약 브라질전 앞둔 일본 대표팀의 자신감 고조

20년 넘게 이어온 유소년 육성 시스템 성과

개인보다 조직력 앞세운 전술 완성도 주목

2026-06-29 B6면

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일본 축구대표팀이 브라질과 월드컵 16강 길목에서 만난다. 일본은 조별리그에서 강력한 모습을 보여준 데다 브라질을 상대로도 자신감이 넘친다. 수십년간 장기전략 속에 다진 시스템의 힘이 꽃을 피우는 것이라는 지적이 나온다.일본은 오는 30일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 브라질과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강전을 치른다. 아시아축구연맹(AFC) 소속 국가로는 일본과 호주만 32강에 진출한 가운데 지역적 범위로 한정하면 일본이 유일한 아시아 국가로 월드컵 토너먼트에 진출했다.조별리그에서 만만치 않은 저력을 과시한 일본이지만 ‘영원한 우승 후보’ 브라질은 쉽지 않은 상대다. 브라질은 월드컵 5회 우승을 차지한 데다 통산 상대 전적도 6승 2무 1패로 브라질이 크게 앞선다. 그러나 일본 대표팀은 강팀과의 맞대결을 앞두고도 승리를 자신했다. 미야모토 쓰네야스 일본축구협회 회장은 28일 미국 스포츠전문매체 ESPN과 인터뷰에서 “선수들과 팀 전체는 브라질을 상대로도 자신감을 갖고 있다”면서 “우리 모두 이 경기를 정말 기대하고 있다”고 말했다.앞서 모리야스 하지메 일본 대표팀 감독도 “지난 맞대결에서 우리는 브라질에 더 이상 쉬운 상대가 아니라는 것을 증명했다”면서 “경기에서는 무슨 일이 일어날지 모른다. 우리에게도 승리할 기회는 있다”고 말했다. 일본은 지난해 10월 평가전에서 브라질에 3-2로 승리한 바 있다.일본이 이처럼 자신감을 보이는 데는 시스템을 통한 팀 전체의 실력 향상이 바탕이 된다. 일본축구협회는 2005년부터 체계적인 유소년 육성 시스템을 도입해 성인 대표팀까지 일관된 축구 철학과 방향성을 공유하도록 했다. 그 시스템이 20년 넘게 꾸준히 이어지면서 성과가 나타나고 있다. 한국도 2024년 한국의 육성 시스템인 MIK(Made in Korea)를 도입하기로 했지만 여전히 어린 선수들의 프로 진출이라는 단기 목표에 급급한 실정을 못 벗어나고 있다는 지적을 받는다.여기에 일본 대표팀은 다양한 패턴을 준비해 공이 어느 방향으로 갈 확률이 높은지, 특정 상황에서는 어떻게 움직여야 하는지 등에 대한 매뉴얼이 다양한 것으로 알려졌다. 실제로 일본은 팀 전체가 같이 움직이고 상황마다 또 다르게 대응하는 세밀함을 통해 뒤처진 개인 능력을 조직력으로 극복하는 모습을 보여줬다.32강 대진표가 완성된 이번 월드컵은 아프리카축구연맹 소속 10개국 가운데 9개국이 토너먼트 진출에 성공하는 대이변 속에 29일 캐나다와 남아프리카공화국의 경기를 시작으로 열전을 치른다. 이날 요르단전 포함 조별리그 3경기에서 모두 골을 터뜨린 리오넬 메시(아르헨티나)가 6골로 앞선 가운데 비니시우스 주니오르(브라질), 엘링 홀란(노르웨이), 킬리안 음바페(프랑스·이상 4골) 등의 득점 경쟁도 볼거리로 꼽힌다.류재민 기자