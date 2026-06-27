홍명보호, 32강 경쟁 ‘벼랑끝’ 8위까지 몰렸다…이란, 6위 안착

세줄 요약 이란, 이집트와 1-1 무승부로 6위 안착

한국, 골득실 열세로 32강 경쟁 8위 추락

28일 남은 조 경기 결과에 운명 결정

이미지 확대 이란의 메흐디 타레미(왼쪽)가 27일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 이집트와 경기에서 공중볼 경합을 벌이고 있다. 시애틀 로이터 연합뉴스

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스페인이 유지해준 홍명보호의 32강 ‘기적의 가능성’을 결국 이란이 줄였다. 이란이 이집트와 무승부를 기록하면서 32강 와일드카드 경쟁에서 한국을 ‘마지노선’ 8위로 밀어내고 6위에 안착했다.이란은 27일(한국시간) 미국 시애틀 스타디움에서 열린 이집트와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 G조 최종 3차전에서 이집트와 1-1로 비겼다. 이란은 이집트전 무승부로 3무를 기록하며 G조 3위로 조별리그를 마쳤다. 이란은 골득실(0)에서 한국(-1)에 앞선다. 반면 직전까지 전체 12개 조 가운데 3위 경쟁에서 7번째로 앞서있던 한국은 이란이 앞자리에 합류하며 8위로 내려왔다. 여기서 한 단계라도 밀려나면 그 즉시 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 월드컵 무대를 떠나야 한다.이날 경기 초반은 이집트의 흐름이었다. 마흐무드 트레제게의 패스를 받은 마흐무드 사베르가 왼발 슈팅으로 이란 골망을 가르며 앞서갔다.실점 3분 뒤 이란도 기회를 잡았다. 페널티킥을 얻은 이란은 메흐디 타레미가 키커로 나섰으나 이집트 수문장 모스타파 쇼베이르가 몸을 날려 골문을 지켜냈다.이란은 공세를 이어갔고, 전반 14분 라민 레자에이안이 골키퍼가 쳐낸 공을 각도가 없는 상황에서도 슈팅으로 이어가 동점을 만들었다.전반을 1-1 동점으로 마친 두 팀은 후반 팽팽한 공방전을 펼쳤고, 종반부 프리킥 상황에서 이란의 쇼자 카릴자데가 극적인 역전골을 터뜨렸으나 비디오 판독 끝에 오프사이드 판정을 받아 취소됐다.이란은 승점 3으로 한국과 같지만 골득실에 앞서 3위 8개국 경쟁에서 6번째에 자리했고, 한국은 벼랑 끝에 놓이게 됐다. 32개국에서 48개국으로 확대 개편된 이번 대회는 각 조 1·2위 24개 팀에 더해 각 조 3위 중 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 오른다.홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 28일 열리는 J, K, L조의 최종 3차전 결과에 따라 이번 월드컵의 운명이 결정된다.과달라하라 박성국 기자