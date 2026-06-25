한국 월드컵 32강 결정 여부는 언제쯤? 26일 오전 또는 27일 오후

세줄 요약 남아공전 패배로 조 3위 추락

32강 진출, 다른 조 결과에 의존

이르면 26일 오전, 늦어도 27일 오후 확정

이미지 확대 25일 기준 2026 FIFA 북중미월드컵 조별리그 3위 국가들의 승점, 득실 비교. 네이버 캡처

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홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 국가대표팀이 또다시 지긋지긋한 ‘경우의 수’를 따지게 됐다. 25일 남아프리카공화국과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 최종전에서 충격적으로 패하며 조 3위로 밀려났기 때문이다. 이제 자력 진출은 물거품이 됐고, 다른 조의 잔여 경기를 지켜봐야 할 판국이다. 이에 따른 한국의 32강 진출 여부는 이르면 26일 오전, 늦어도 27일 오후쯤 결정될 것으로 보인다.FIFA에 따르면 32강에 직행한 조별 1·2위 팀을 제외한 나머지 조들의 12개 3위 팀 가운데 8팀이 32강에 추가로 올라간다. 가장 먼저 승점을 따지고, 이어 골득실, 다득점, 페어플레이 포인트, FIFA 랭킹 순으로 순위를 가린다.현재 3경기를 모두 치른 한국은 ‘승점 3’인 1~7위 팀 중에서 골득실 -1로 4위에 놓여 있다. 우리보다 위에 있는 보스니아 헤르체고비나는 승점 4이고, 스웨덴, 크로아티아는 2경기만 치른 상태다. 중요한 것은 우리보다 아래에 있는 국가들 가운데 2경기만 치른 곳들이다. 이들이 3차전에서 이기거나 비겨서 승점을 올리면 우리를 앞지르게 된다.결국 한국이 최종 8위 이내를 유지하려면 우선 알제리(5위) 또는 파라과이(6위)의 3차전 패배가 필요하다. 이 두 팀(현재 승점 3, 득실 -2) 중 한 팀이라도 최종전에서 패하면 승점 3점, 골득실 -3 이하가 돼 한국의 아래로 떨어진다.두 번째는 카보베르데(8위) 또는 벨기에(9위)의 무승부 이하다. 현재 두 팀은 승점 2로, 마지막 경기에서 승리하지 못하고 비기거나 지면 최종 승점이 2점 또는 3점에 그친다. 끝으로 하위권인 콩고민주공화국(10위), 에콰도르(11위)의 승리 실패다. 승점이 1점인 이 팀들이 최종전에서 비기거나 패하면 최종 승점 2점 이하가 돼 한국을 넘지 못한다.28일(한국시간) 새벽에 모든 조별리그가 끝나지만, 한국의 32강 진출 최종 확정일은 26일 오전 11시 D조의 파라과이-호주 경기, 27일 오전 9시 카보베르데-사우디아라비아, 12시 벨기에-뉴질랜드 경기 결과에 따라 결정된다. 이 경우 28일까지 기다리지 않고 진출 여부가 확정될 수 있다.김기중 기자