이강인 남아공전서 ‘옐로카드’ 하나 더 받으면…32강서 못 뛴다

세줄 요약 남아공전 앞둔 대표팀, 32강 진출과 카드 관리 병행

이강인·이기혁·백승호, 추가 경고 시 32강 결장 우려

조별리그 종료 뒤 경고 초기화, 남아공전 주심 변수

이미지 확대 한국 축구대표팀 이강인이 19일(한국시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코전에서 옐로카드를 받고 억울하다는 제스처를 보이고 있다. 연합뉴스

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남아프리카공화국과 25일 맞붙는 한국 축구대표팀에 ‘카드 경계령’이 내려졌다. 이날 남아공을 이겨 32강에 진출하더라도, 이강인 등이 옐로카드를 한 장 더 받으면 전력이 급격히 약해지기 때문이다.홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 25일 오전 10시(이하 한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국을 상대로 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전을 치른다. 한국은 이 경기에서 비기기만 해도 32강에 진출한다.그러나 자칫 패하면 조 4위로 추락한다. 승리를 위해 총력을 다해야 하지만, 앞선 두 경기에서 3명의 선수가 옐로카드를 한 장씩 받았다. 센터백 이기혁은 체코전, 공격수 이강인과 백승호는 멕시코전에서 각각 경고를 받았다.이들이 남아공전에서도 옐로카드를 받는다면 32강전에서 뛸 수 없다. 이기혁은 이번 대회를 통해 대표팀에 깜짝 발탁됐다. 그럼에도 주전 왼쪽 센터백 자리를 든든하게 채웠다. 백승호 역시 ‘중원의 핵’ 황인범의 짝으로 두 경기에서 선발로 활약했다.이들은 각각 김태현, 김진규라는 대체 자원이 있다. 그러나 이강인은 다르다. 허를 찌르는 그의 패스는 홍명보호에서 가장 위협적인 무기로 꼽힌다. 이강인은 체코전에서 100%의 패스 성공률을 기록하며 득점 기회를 만들었다. 멕시코전에서도 패스 성공률 88%를 기록했다.이번 대회부터는 조별리그 종료 후 누적 경고 횟수가 모두 ‘0’이 된다. 한편 남아공전 주심은 이강인에게 4년 전 카타르 대회에서 옐로카드를 줬던 아르헨티나 출신의 파쿤도 테요 심판이다.김기중 기자