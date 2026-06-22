英 BBC, “한국 32강 오르면 ‘스위스’ 만날 것”

세줄 요약 BBC, 한국 32강 상대 스위스 가능성 제기

한국, 멕시코전 패배 뒤 A조 2위 유지

남아공전 결과 따라 32강 진출 확정 전망

이미지 확대 영국 BBC 홈페이지 캡처

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그가 막바지를 향하는 가운데, 한국 축구 대표팀이 32강서 스위스 대표팀과 만날 수 있다는 예측이 나왔다.영국 공영방송 BBC가 홈페이지에 올린 시뮬레이션에 따르면, 한국이 A조 2위로 32강에 진출하면 현재 B조 2위 스위스와 토너먼트에서 맞붙는다.홍명보 감독이 이끄는 축구 대표팀은 지난 19일(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 A조 조별리그 2차전에서 멕시코에 0-1로 석패했다. 이에 따라 1승 1패(승점 3·2득점 2실점)로 조 2위를 달리고 있다. 멕시코는 2연승(승점 6·3득점 무실점)으로 A조 선두를 차지하고, 32강 진출도 확정했다.한국은 오는 25일 남아공과 맞대결한다. 여기서 이기거나 비기면 멕시코와 체코전 경기 결과와 상관없이 조 2위로 32강에 오른다. 스포츠 통계업체 옵타 등은 한국이 월드컵 32강에 오를 가능성이 90%를 넘는다고 보고 있다.한국이 32강에 오르면 오는 29일 B조 2위와 미국 로스앤젤레스 스타디움에서 경기한다. 현재 B조 1위는 캐나다, 2위는 스위스다. 둘 다 1승 1무이지만 골득실에서 캐나다가 앞서 있다. 다만 두 팀은 오는 25일 맞붙을 예정이어서, 이 결과에 따라 순위가 뒤바뀔 수 있다.BBC는 한국이 캐나다나 스위스를 32강에서 만나 승리하면 16강에서는 네덜란드-모로코전 승자와 붙을 것으로 예측했다.한편 21일 튀니지를 만나 역대 월드컵 한 경기 최다인 4골을 터뜨린 일본은 F조 1위를 노리고 있다. 이럴 경우 C조 2위인 모로코와 32강에서 마주하게 된다. F조 2위로 오른다면 C조 1위인 브라질과 만난다. 만약 3위로 올라가면 A, B, D, E, I조 1위 중 한 팀과 겨룬다.김기중 기자