종아리 부상 네이마르, 아이티전도 결장…토너먼트에 올라야 출전할 듯

세줄 요약 네이마르, 오른쪽 종아리 부상으로 아이티전 결장 전망

브라질축구협회, 베이스캠프 잔류하며 회복 훈련 진행

조별리그 종료 뒤 32강 토너먼트 복귀 가능성 주목

이미지 확대 네이마르.AFP 연합뉴스

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브라질 축구대표팀의 ‘슈퍼스타’ 네이마르가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 2차전에서도 결장할 것으로 보인다. 네이마르는 조별리그 마지막 경기인 스코틀랜드와의 경기도 결장한 뒤 브라질이 32강 토너먼트에 진출해야 모습을 보일 것으로 전망된다.ESPN은 19일(한국시간) 브라질축구협회를 인용해 네이마르가 아이티전이 열리는 미국 필라델피아 스타디움으로 이동하지 않고 뉴저지주 모리스타운 베이스캠프에 남아 회복 훈련을 이어간다고 보도했다.브라질 대표팀 역대 A매치 최다 골(128경기 79골)의 주인공인 네이마르는 지난달 17일 산투스 소속 경기에서 오른쪽 종아리를 다쳤다. 그는 모로코와 조별리그 1차전 때는 대표팀 유니폼 대신 트레이닝복을 입고 벤치에서 경기를 지켜봤다.브라질 축구대표팀 역사상 처음으로 외국인인 카를로 안첼로티 감독(이탈리아)을 선임한 브라질은 월드컵 통산 6번째 우승을 노리고 있다. 그렇지만 모로코와의 조별리그 1차전에서 고전 끝에 1-1로 비기며 출발이 만족스럽지 않은 상황이다.이런 상황에서 네이마르의 조별리그 결장 소식은 아쉬운 소식이다. 브라질 매체들은 대표팀 의료진이 네이마르의 복귀 시점을 조별리그가 아닌 토너먼트 무대에 맞추는 것으로 내다보고 있다.이제훈 전문기자