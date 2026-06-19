“첫술에 배부르네”…캐나다, 카타르 6-0 대파로 첫 월드컵 승리

조너선 데이비드 해트트릭…B조 선두로 우뚝

카타르, 호맘 아메드 등 2명 ‘레드카드’ 악재

B조 2위, 한국 속한 A조 2위와 32강 맞대결

이미지 확대 캐나다 축구대표팀의 조너선 데이비드(오른쪽)가 19일(한국시간) 캐나다 밴쿠버 BC플레이스에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 B조 2차전 카타르와의 경기에서 팀의 두 번째 득점을 올린 뒤 기뻐하고 있다. 이날 캐나다는 카타르를 6-0으로 완파하며 역사적인 첫 월드컵 본선 승리를 기록했고, 데이비드는 해트트릭을 작성했다. 밴쿠버 로이터 연합뉴스

이미지 확대 캐나다 축구대표팀의 테이전 뷰캐넌(오른쪽)이 19일(한국시간) 캐나다 밴쿠버 BC플레이스에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 B조 2차전에서 카타르의 호맘 아메드에 붙잡혀 넘어지고 있다. 아메드는 이 파울로 인해 퇴장 명령을 받았다. 밴쿠버 AP 연합뉴스

세줄 요약 캐나다, 카타르 6-0 완파로 첫 월드컵 승리

조너선 데이비드 해트트릭, 공격 폭발

카타르 퇴장 2명, 수적 열세 속 붕괴

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 공동 개최국인 캐나다 축구대표팀이 카타르를 상대로 마침내 사상 첫 월드컵 승리를 기록했다.캐나다는 19일(한국시간) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 열린 조별리그 B조 2차전에서 카타르를 6-0으로 완파했다. 리오넬 메시(아르헨티나)에 이어 이번 대회 2호 해트트릭을 기록한 조너선 데이비드의 활약이 돋보였다.캐나다는 전반 16분부터 기세가 좋았다. 데이비드가 상대 페널티 박스 안쪽에서 시도한 오른발 슈팅이 골키퍼에게 막혀 골문 앞에 떨어졌는데, 이를 카일 래린이 달려들어 선제골로 연결했다.전반 29분에는 테이전 뷰캐넌의 왼발 중거리 슈팅이 수비에 막혀 떨어졌을 때, 데이비드가 이를 그대로 오른발 슈팅으로 연결해 팀의 두 번째 득점을 올렸다.끌려가던 카타르에는 레드카드 악재까지 겹쳤다. 대상은 수비수 호맘 아흐메드였다. 뷰캐넌이 수비 뒷공간으로 들어가 골키퍼와 일대일로 맞설 수 있던 상황에, 아흐메드가 뷰캐넌을 뒤에서 잡아 넘어뜨렸다.애초 주심은 아흐메드에게 경고를 주고 캐나다에 페널티킥 기회를 부여했지만, 반칙 지점을 다시 확인한 뒤 페널티킥을 프리킥으로 바꿨다. 대신 상대의 명백한 득점 기회를 반칙으로 저지한 아흐메드에게 줬던 옐로카드를 레드카드로 변경했다.아흐메드의 퇴장으로 캐나다는 수적 우위를 앞세워 카타르를 더욱 몰아세웠다. 전반 추가시간 래린이 골문 왼쪽에서 시도한 헤딩슛이 골키퍼에 막혀 흘렀고, 문전에서 데이비드가 오른발을 갖다 대 멀티골을 기록했다.카타르 선수의 퇴장은 아흐메드에서 그치지 않았다. 후반 8분 미드필더 아심 마디보가 캐나다 미드필더 이스마엘 코네에게 거친 태클을 걸어 레드카드를 받았다. 결국 코네는 들것에 실려 나갔다.단 아홉 명으로 캐나다를 상대하게 된 카타르는 실점을 만회하기 역부족이었다. 부상을 당한 코네와 교체 투입된 네이선 살리바가 후반 19분 페널티 박스 오른쪽에서 오른발 프리킥으로 추가 득점했다. 11분 뒤에는 캐나다 제이컵 샤펠버그의 슈팅을 걷어내려던 모하메드 마나이의 자책골까지 겹쳐 경기가 일방적으로 기울었다.이날 경기의 대미는 데이비드의 해트트릭이었다. 그는 후반 추가시간 살리바의 도움으로 골문 왼쪽에서 왼발슛으로 3득점째를 올렸다. 캐나다 축구 사상 월드컵 본선 첫 승리가 완성되는 순간이었다.캐나다는 1986년 멕시코 대회, 2022년 카타르 대회에 각각 출전했으나 조별리그에서 전패했다. 개최국으로서 본선에 진출한 이번 대회 1차전에서는 보스니아 헤르체고비나와 1-1로 비기며 사상 첫 승점을 얻더니, 이날 여섯 점 차 대승으로 기분 좋은 첫 승리의 역사를 기록했다.이날 보스니아 헤르체고비나는 스위스를 4-1로 누르면서 조별리그 전적 1승 1무가 됐다. 캐나다와 스위스는 승점은 같지만, 득실에서 캐나다(7득점 1실점)가 스위스(5득점 2실점)에 앞서 B조 1위로 올라섰다.B조 2위는 한국이 속한 A조 2위와 32강전에서 맞붙게 돼 국내 축구팬의 관심도 크다. 캐나다와 스위스는 오는 25일 BC 플레이스에서 조별리그 마지막 경기를 치른다.정회하 수습기자