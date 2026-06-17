월드컵 역대 두 번째로 여성 심판이 주심 맡는다…체코 남아공 전 배정

세줄 요약 체코-남아공전 주심에 토리 펜소 배정

남자 월드컵 여성 주심은 역대 두 번째

성별보다 능력 중시 메시지 재확인

이미지 확대 토리 펜소 주심.AP 연합뉴스

이미지 확대 토리 펜소 주심. SNS캡처

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 체코와 남아프리카공화국 경기에서 월드컵 역사상 두 번째로 여성 주심이 휘슬을 불게 된다고 FIFA가 17일(한국시간) 발표했다.체코와 남아공은 19일 오전 1시 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 A조 조별리그 2차전을 갖는데 주심으로 미국의 토리 펜소를 배정했다. 조별리그 1차전에서 모두 패배한 양 팀은 이날 경기에 조별리그 통과의 운명이 달려 있어 매우 중요한 경기다.여성 심판이 남자 월드컵에서 주심을 맡은 것은 직전 대회인 2022 카타르 대회 독일-코스타리카전 주심을 맡았던 스테파니 프라파르(프랑스)에 이어 이번이 두 번째다. 당시에는 3명의 여성 주심과 3명의 부심이 참가했다.앞서 FIFA는 지난 4월 이번 대회를 이끌어갈 심판진 명단을 발표했다. 주심 52명과 부심 88명, 비디오 판독 심판 30명 등 모두 170명의 심판진이 월드컵에 참여한다. 이번 대회에는 펜소를 비롯해 카티아 가르시아(멕시코) 등 2명의 여성 주심도 포함됐다. 이들 외에도 3명의 여성 심판이 부심으로, 1명은 비디오 판독 심판으로 선정됐다. 14세 때 용돈을 벌기 위해 심판 일을 시작한 펜소는 플로리다 주립대에서 클럽 축구 선수로 뛰면서 심판 활동을 이어갔고 대학 졸업 후 마케팅 분야에서 종사하다 2019년 셋째 아이를 낳은 후 여자 월드컵을 시청하다 전업 심판의 길로 접어들기로 했다.2020년 9월 미국프로축구(MLS) 첫 번째 여성 심판이 된 그는 2021년부터 FIFA 국제 심판 패널의 일원으로 북중미축구연맹(CONCACAF) 주관 남자 대회와 FIFA 월드컵 예선에서 심판으로 나섰다. 2023년에는 여자 월드컵 결승전 심판으로 활약했다.피에루이지 콜리나 FIFA 심판위원장은 “우리는 성별이 아니라 능력을 중요하게 여긴다. 남자 월드컵에서 여성 심판을 선별하는 것이 놀라운 일이 아닌 일반적인 일로 인식되기를 바란다”고 밝힌 바 있다.그는 지난 4월 여성 주심으로 선정된 뒤 “제가 그저 또 다른 심판 중 한 명이라고 말할 수 있으면 좋겠지만 아직 그 단계는 아니라고 생각한다”면서 “여성이 리더십이나 권위 있는 역할을 맡는 것을 매우 어려워하는 문화권이 있다는 것을 알고 있다. 우리가 전 세계의 소녀와 여성을 대표하고 있다고 생각하며 책임을 가볍게 여기지 않는다”라고 말했다.이제훈 전문기자