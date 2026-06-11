호날두 4000억원대·메시 2000억원대…연간 수입도 ‘메호대전’

세줄 요약 호날두, 월드컵 출전 선수 수입 1위

메시, 1억4000만 달러로 2위 유지

음바페·홀란 등도 상위권 포함

이미지 확대 크리스티아누 호날두 / Cristiano Ronaldo 04 호날두, 동료에게 ‘엄지 척!’

(루사일=연합뉴스) 임헌정 기자 = 28일 오후(현지시간) 카타르 루사일 스타디움에서 열린 2022 카타르 월드컵 조별리그 H조 2차전 포르투갈 대 우루과이 경기.

포르투갈 크리스티아누 호날두가 경기 도중 동료에게 엄지 손가락을 치켜세우고 있다. 2022.11.29

kane@yna.co.kr/2022-11-29 08:33:38/ <저작권자 ⓒ 1980-2022 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지.>

이미지 확대 아르헨티나 국가대표 시절의 리오넬 메시. AFP 연합뉴스

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국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미월드컵에 출전하는 선수 중 크리스티아누 호날두(포르투갈)와 리오넬 메시(아르헨티나)가 각각 선수 수입 순위에서도 1~2위를 차지한 것으로 나타났다.미국 경제 전문지 포브스는 11일(한국시간) 이번 월드컵에 참가하는 선수 중 최고 수입을 올린 선수인 호날두가 지난 1년간 3억 달러(약 4573억원)를 벌어들인 것으로 추정된다고 보도했다.소속팀인 알나스르에서 받은 연봉과 보너스 등이 2억 3500만 달러, 후원 계약과 광고 등이 6500만 달러였다.호날두의 순자산은 12억 달러로 추정되며 그는 현역 축구 선수 중 드물게 억만장자 반열에 올랐다고 포브스는 전했다. 호날두는 또 현역 선수로는 유일하게 통산 수입도 20억 달러를 넘어섰다고 잡지는 전했다.호날두에 이어 ‘축구의 신’ 메시가 총수입 1억 4000만 달러(약 2134억원)로 2위 자리를 지켰다. 메시는 연봉 등 7000만 달러와 함께 후원 계약 등도 7000만 달러에 달했다.이들에 이어 프랑스의 킬리안 음바페가 9500만 달러, 노르웨이의 괴물 골잡이 엘링 홀란이 8000만 달러로 그 뒤를 이었다. 이외에도 비니시우스 주니오르(브라질·6000만 달러), 무함마드 살라흐(이집트·5500만 달러), 사디오 마네(세네갈·5400만 달러) 등의 순이었다.주드 벨링엄(잉글랜드), 라민 야말(스페인), 해리 케인(잉글랜드) 등도 11위 안에 포함됐다.포브스는 이들 월드컵 최고 수입 선수 11명이 최근 1년간 모두 9억5000만 달러의 수입을 올렸다고 추산했다.이제훈 전문기자