“프랑스팀에는 프랑스인 없다”…스페인 전 총리 ‘인종차별’ 발언 논란

세줄 요약 스페인 전 총리, 프랑스 대표팀 조롱 발언

프랑스인 없는 팀 표현에 인종차별 논란

프랑스 내무장관, 절대 용납 불가 비판

이미지 확대 2026 FIFA 북중미 월드컵에 참가한 킬리안 음바페 등 프랑스 선수들이 미국 매사추세츠주 월섬 벤틀리 대학교에서 훈련을 마치고 퇴장하고 있다. 로이터 연합뉴스

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2026 북중미 월드컵 준결승전을 앞두고 프랑스와 맞붙는 스페인의 전 총리가 “프랑스인 없는 프랑스팀”이라는 인종차별적 발언을 해 논란이다.12일(현지시간) 프랑스 RMC 스포츠, 스페인 마르카 등에 따르면 마리아노 라호이 전 스페인 총리는 최근 현지 매체 엘 데바테에 기고한 칼럼에서 프랑스 대표팀을 조롱하는 발언을 했다.칼럼에서 라호이 전 총리는 스페인의 준결승 진출을 축하하면서 상대팀인 프랑스 대표팀에 대한 평가도 내렸다.그는 “프랑스는 두 차례 월드컵 우승을 차지했고 지난 대회 준우승팀이라는 점을 기억해야 한다”며 “이번 월드컵에서도 모든 경기에서 이겼고 현재 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 1위”라고 프랑스의 전력을 높이 평가했다.문제의 발언은 이후에 나왔다. 그는 “선수단의 수준 역시 매우 높다”면서 “게다가 프랑스인 없이도 이 모든 성과를 내고 있다”고 덧붙였다.이번 월드컵에서 뛰는 프랑스 대표팀 26명의 선수 가운데 프랑스가 아닌 타 국가에서 태어난 선수는 세 명뿐이다. 마이클 올리세와 마르쿠스 튀랑, 그리고 브리스 삼바다. 나머지 선수들은 모두 프랑스에서 태어났다. 다만 상당수는 이민자의 자녀 또는 손자 세대로 알려졌는데, 라호이 전 총리는 이주민들의 후손을 진정한 프랑스인으로 인정하지 않은 셈이다.이에 대해 로랑 누녜스 프랑스 내무장관은 “절대로 받아들일 수 없는 발언”이라고 강하게 비판했다.누녜스 장관은 “만약 그 발언이 사실이라면, 그것은 절대로 용납할 수 없는 말”이라며 “프랑스는 다양성을 존중하는 나라이며, 모든 사람이 자신의 자리를 찾고 성장할 수 있는 나라”라고 밝혔다.그러면서 “우리가 모두 함께 조화롭게 살아가기 위해서는 아직도 갈 길이 멀다”며 “이런 발언은 많은 젊은이들에게 희망의 메시지를 전하지 못한다”고 강조했다.한편 유럽 축구 강호 프랑스와 스페인의 준결승전은 프랑스 시각 14일 오후 9시(한국 15일 오전 4시)에 미국 댈러스 스타디움에서 치러진다.김민지 기자