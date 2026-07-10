비판 여론에 놀랐나…임오경 의원, 손흥민·황희찬 ‘청문회 참고인’ 철회

세줄 요약 손흥민·황희찬 참고인 신청 철회

당 의견과 선수 일정·입장 고려

축구협회 청문회 명단은 확정

이미지 확대 더블어민주당 임오경(가운데), 조계원(오른쪽) 의원 등이 2일 서울 송파구 티켓링크 라이브 아레나에서 열린 핸드볼 H리그 여자부 챔프전 2차전 SK슈가글라어디즈와 삼척시청의 경기를 관전하고 있다. 한국핸드볼연맹 제공

“이는 선수들에게 부담을 주기 위한 것이 아니라, 한국 축구의 발전을 위한 더 나은 청문회를 만들기 위한 결정”이라고 설명했다.

임 의원은 “한쪽의 이야기만 듣는 반쪽짜리 청문회가 되어서는 안 된다고 생각했다”며 “현장의 선수 의견이 반영되지 않는 혁신은 무의미하다”고 말했다.

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임오경 더불어민주당 의원이 국회 문화체육관광위원회 대한축구협회 청문회에 손흥민(로스앤젤레스FC)과 황희찬(울버햄프턴)을 참고인으로 신청했다가 철회했다.임 의원은 10일 페이스북을 통해 “당의 의견과 선수들의 경기 일정, 입장을 종합적으로 고려해 참고인 신청을 철회했다”고 밝혔다. 이어문체위는 앞서 9일 축구협회의 국가대표팀 감독 선임 절차 등을 점검하는 청문회 개최를 의결하고 증인 13명과 참고인 10명의 명단을 확정했다. 임 의원은 ‘월드컵 경기성과 및 대표팀 관련’을 이유로 손흥민과 황희찬을 참고인으로 신청했다.오는 22일 열리는 청문회에는 정몽규 전 대한축구협회 회장, 홍명보 전 대표팀 감독, 이임생 전 기술총괄이사(현 캄보디아 나가월드 테크니컬 디렉터), 이용수 부회장 등이 증인으로 채택됐다.홍 감독은 전날 입장문을 내고 청문회에 출석하겠다고 밝혔다.박성국 기자