“차기 회장 출마 안 해”…박지성 “축구인으로서 죄송”

‘K-축구 혁신위원회’ 출범

박지성·유승민 공동위원장…이영표·박주호 참여

“선수 출신들, 책임감 갖고 만들어갈 것”

이미지 확대 축구혁신위 출범식서 발언하는 박지성 공동위원장 박지성 K-축구혁신위원회 공동위원장이 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 ‘K-축구혁신위원회’ 출범식에서 발언하고 있다. 2026.7.6 뉴스1

이미지 확대 축구혁신위원회 공동위원장에 박지성 박지성 K-축구혁신위원회 공동위원장이 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 출범식에서 모두발언을 하고 있다. 2026.7.6 뉴스1

세줄 요약 K-축구 혁신위원회 출범, 재건 논의 시작

박지성·이영표·박주호 등 축구인 참여

차기 회장 출마 의사 없다고 선 긋기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서의 실패를 반면교사 삼아 한국 축구의 재건 작업에 나설 ‘케이(K)-축구 혁신위원회’가 6일 출범했다. 전 축구 국가대표팀 주장이었던 박지성 FIFA 분과위원회 위원이 공동위원장을 맡고 이영표, 박주호 등 그간 협회를 향해 쓴소리를 아끼지 않았던 축구인들이 참여했다.혁신위는 이날 서울 송파구 올림픽파크텔에서 출범식을 열고 본격적인 활동을 시작했다.최휘영 문화체육관광부 장관은 박 위원과 함께 공동위원장을 맡을 예정이었지만, 이날 회의에 앞서 모두발언을 통해 사임 의사를 밝혔다.최 장관은 “축구협회의 독립성은 반드시 보장받아야 할 가치이며 약속으로, 정부가 법에 정해진 범위를 넘어서서 협회 사무에 개입하는 건 있을 수 없는 일”이라면서 공동위원장을 맡지 않겠다고 설명했다. 이어 유승민 대한체육회장을 새로운 공동위원장으로 추대했다.이와 더불어 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 한국프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 부경대 교수가 위원으로 참여한다.최 장관은 회의에 앞서 위원회 구성에 대해 설명하며 “차기 협회장 선거에 출마하지 않을 분을 모셨다”고 밝혔다.앞서 이번 대회가 끝난 뒤 물러나겠다고 밝힌 정몽규 전 회장은 이날 충남 천안 코리아풋볼파크에서 마지막 임원 회의를 주재한 뒤 사임서를 제출했다.축구협회는 정관 제23조에 따라 부회장 중 1명이 대한체육회의 인준을 받아 회장 직무를 대행하는 체제로 전환한다. 또 60일 이내에 새 회장 선거를 진행해 선출해야 한다. 이에 따라 차기 회장 출마자를 둘러싸고 하마평이 쏟아지는 가운데, 혁신위에 참여하는 박지성과 이영표, 박주호는 출마하지 않는다고 선을 그었다.한시적으로 운영될 혁신위는 북중미 월드컵 실패를 딛고 한국 축구의 새 판을 짜는 활동에 나선다. 케이-축구 거버넌스, 유소년 선수 육성, 첨단 기술 시스템 도입 등 한국 축구의 미래 경쟁력을 높이기 위한 주요 과제를 논의한다.박지성 공동위원장은 “이런 자리를 만들어주셔서 축구인으로서 죄송스럽고 감사하다”면서 “이번 월드컵을 통해 지금까지 해왔던 대로 하면 안 된다는 게 드러났다”고 지적했다.이어 “축구선수 출신들이 책임감을 갖고 이 자리에 앉았다”며 “행정적인 눈으로 가능성을 점검하고 좋은 안을 만들어내겠다”고 밝혔다.김소라 기자