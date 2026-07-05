홍명보 감싼 日감독 “한국축구, 역대 최악은 아냐…칭찬해달라”

세줄 요약 모리야스, 홍명보 비난 여론 속 두둔 발언

한국 성적 역대 최악 아냐, 노력도 평가 주장

일본도 목표 미달, 결과만으로 판단 경계

이미지 확대 2025년 6월 한일 수교 60주년 기념 특별 대담을 함께 한 홍명보 감독과 모리야스 감독. 연합뉴스(교도통신 제공)

이미지 확대 2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패해 한국 축구 국가대표팀에서 사퇴한 홍명보 전 감독이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.6.30 연합뉴스

이미지 확대 일본 대표팀의 모리야스 하지메 감독이 29일(현지시간) 미 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 32강전 브라질과 경기를 패배로 마친 후 팬들에게 인사하고 있다. 우승을 목표로 내세웠던 일본이 1-2로 역전패하며 탈락했다. 2026.06.30 AP 뉴시스

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모리야스 하지메 일본 축구대표팀 감독이 비난 여론에 휩싸인 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독을 감싸며 “홍 전 감독을 비롯한 선수들이 나라를 위해 노력한 점도 생각해서 칭찬해 달라”고 말했다.일본 스포츠매체 산스포 등에 따르면 모리야스 감독은 지난 2일 일본 도쿄에서 열린 2026 북중미 월드컵 귀국 기자회견에서 한국 취재진으로부터 ‘한국의 현 상황을 어떻게 보고 있는가’라는 질문을 받고 쓴웃음을 지으며 이같이 답했다.그는 “한국 상황을 거의 모르기 때문에 쉽게 말할 수는 없다”면서도 “한국의 이번 성적이 역대 최악이라고 생각하지는 않는다”고 밝혔다.모리야스 감독은 홍 전 감독과의 인연을 언급하며 “홍 전 감독과는 사적으로 만나 이야기한 적이 있고, 라이벌이자 친구로서 교류하고 있다”며 “(홍 전 감독은) 나라를 위해 몸이 부서져라 열심히 노력하고 계신다. 이번 월드컵에서도 (조별리그를) 통과하지는 못했지만 1승은 거두었다”고 했다.이어 “우리(일본 축구대표팀)도 목표를 달성하지 못했다”며 “프로의 세계에서 결과가 요구되는 부분도 있지만, 모든 것은 결과론일 뿐이며 그동안 해온 과정이 전부 잘못됐다고 생각하지는 않는다”고 강조했다.그러면서 “한국 분들이 얼마나 비판적으로 생각하는지는 모르겠지만, 홍 전 감독을 비롯한 스태프와 선수들이 나라를 위해 열심히 노력한 점도 생각해 칭찬해 줘도 좋지 않을까 생각한다”고 덧붙였다.한국과 일본의 시스템이 비교되는 데 대해서는 “한국에서 선수 육성이 어떻게 이뤄지고 있는지 상세히 알지는 못하지만, 치열한 경쟁 속에서 늘 정상에 머물러야만 올라갈 수 있는 시스템이라고 생각한다”며 “무엇이 정답인지는 모르겠다. 다만 일본은 일본에 맞는 육성을 하고 있고 지도자 한 분 한 분이 열정을 가지고 임해주고 계신다”고 답했다.그는 마지막으로 “칭찬하는 보도를 해달라”며 웃으며 당부한 것으로 전해졌다.홍 전 감독과 모리야스 감독의 상황은 확연히 대조적이다. 홍 전 감독이 이끈 한국 대표팀은 월드컵 조별리그에서 1승 2패, 승점 3으로 조 3위에 그치며 32강 진출에 실패했다. 일본은 1승 2무로 32강에 진출했고, 우승 후보 브라질을 만나서도 1대 2로 역전패하긴 했지만 밀리지 않으며 선전했다.홍 전 감독은 성적 부진에 대한 책임을 지고 곧바로 감독직에서 사퇴했다. 일본 아사히신문에 따르면 일본축구협회는 모리야스 감독에게 연장 계약 제안을 준비 중이다.윤예림 기자