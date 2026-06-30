이번 월드컵 트렌드는 교체멤버 대활약+역압박전술+적극적인 골키퍼의 빌드업 가담

세줄 요약 교체멤버 득점력, 조별리그 판도 흔들기

공 뺏기면 즉시 압박, 역압박 전술 확산

골키퍼, 골킥 넘어 빌드업 핵심 역할

이미지 확대 파라과이 골키퍼가 독일과의 승부차기에서 선방하고 있다. AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국이 1990년대식 철지난 구닥다리 스리백을 사용하다 최악의 경기력으로 몰락한 반면 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서는 교체멤버 활용, 역압박 전술, 적극적인 골키퍼의 빌드업 가담 등 새로운 트렌드가 나타난 것으로 드러났다.로이터통신은 29일(한국시간) 국제축구연맹(FIFA) 기술연구그룹(TSG)이 조별리그 72경기를 분석한 결과 이 같은 트렌드가 나타났다고 보도했다.기술연구그룹이 가장 먼저 주목한 것은 교체 멤버의 대활약이었다. 조별리그를 통과하며 32강에 진출한 아프리카의 세네갈은 파페 게예를 포함해 교체 선수들이 모두 4골을 기록하며 전체 1위에 올랐다. 30일 열린 파라과이와의 32강전에서 승부차기 끝에 탈락한 독일의 경우 교체 출전 자원인 데니스 운다브가 3골 2도움을 기록하며 독일 전체 득점(11골) 중 27.27%를 차지했다.기술적으로는 공격 과정에서 상대방에 공을 빼앗겼을 때 수비적으로 내려앉아 수비블록을 형성하는 대신 빠르게 역압박을 가해 상대 진영에서 다시 공을 빼앗아 상대 벌칙 박스 근처에서 역습을 펼치는 모습을 볼 수 있다고 통신은 소개했다.이런 트렌드를 적용한 국가로는 미국을 비롯해 에콰도르와 캐나다, 독일 등이 이런 역압박 전술을 구사하고 있다고 통신은 전했다.킬리안 음바페(프랑스)와 비니시우스 주니오르(브라질) 같은 빠른 공격수가 있는 국가들은 첫 패스를 앞으로 빠르게 연결하는 것이 관건으로 작용했으며 노르웨이가 엘링 홀란의 속도와 움직임을 잘 활용했다고 지적했다.특히 스페인은 볼을 빼앗긴 뒤 즉각 압박에 들어가는 것을 측면부터 기준점을 세웠으며 에콰도르의 경우 모이세스 카이세도를 중심으로 중앙 압박이 인상적이었다고 보도했다. 이와 함께 우루과이의 경우 공격 전환의 59%가 역압박에 따른 역습에서 나왔으며 이는 대회 평균인 41.5%보다 높았다고 소개했다.맨체스터 시티와 아르헨티나 대표팀에서 활약했던 파블로 사발레타는 “몇몇 팀은 경기 방식에서 명확한 철학을 갖고 있다”면서 “공을 빼앗겼을 때 빠르게 역압박을 하는 것을 볼 수 있다”고 말했다.통신은 조별리그에서 승리한 팀은 대체로 패배한 팀보다 역압박을 통해 공을 4초가량 더 빨리 되찾는다는 데이터도 공개하면서 공격권을 상실했을 때 이후의 반응이 중요하다고 강조했다.FIFA 기술연구그룹은 또 골키퍼가 더 이상 단순히 공을 상대 진영으로 차 내는 데 그치지 않고 후방에서 빌드업 플레이에 적극 가담하고 있다는 점도 이번 월드컵의 새로운 트렌드라고 밝혔다.그러면서 2018년 월드컵에서는 모든 골킥을 골키퍼가 찼지만 2022 카타르 대회에서 91%로 감소했으며 이번 대회에서는 52%까지 줄어들 것으로 예상된다고 소개했다. 이 같은 경향은 수비수가 골킥으로 패스한 공을 골키퍼가 직접 처리하는 것이 얼마나 중요한 역할인지를 보여주는 것이라고 강조했다.스위스 국가대표 출신 골키퍼인 파스칼 주뷔흘러는 “골키퍼는 거의 쿼터백과 같은 핵심 선수”라면서 “수비수들이 골킥에서 골키퍼에게 패스하면 골키퍼가 공격을 시작하는 것”이라고 말했다.이제훈 전문기자