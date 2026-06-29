최휘영 문체부 장관 “축구협회 특별감사…회장 선출 방식 바꿀 것”

이미지 확대 최휘영 문체부 장관 SNS.

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한국 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 졸전으로 처참한 성적을 거둔 가운데, 문화체육관광부가 대한축구협회에 대한 특별 감사를 실시한다.최휘영 문체부 장관은 29일 소셜미디어(SNS)에 “우리나라 축구의 참혹한 실패의 원인이 어디에서 비롯된 것인지 국민적 의혹을 규명하고 정확한 진상을 파악하기 위해 특별 감사를 하겠다”고 밝혔다. 이어 “외부 전문가들이 포함된 조사위원회를 구성해 그동안 축구협회가 보여준 무능과 부실, 안일함의 원인을 찾아내고, 그 과정에 부조리와 비위, 위법 행위가 있었다면 상응하는 책임을 엄중히 묻겠다”고 덧붙였다.조사한 내용은 백서로 발간한다. 최 장관은 “국민께 투명하게 공개해 향후 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 뼈아픈 교훈으로 삼고, 우리 축구가 미래로 나아가기 위한 전화위복의 발판이 되도록 하겠다”고 강조했다.앞서 정몽규 축구협회장이 월드컵 시작 전 “이번 월드컵을 마친 후 사퇴하겠다”고 예고했다. 관련해 선거 과정을 개선할 방안도 모색한다. 최 장관은 “일각에서 축구협회의 신임 회장 선출과 관련해 기존 정관에 따라 예전과 동일한 방식으로 할 수밖에 없다는 염려가 있는 것으로 들었다”면서 “허탈감에 빠진 온 국민의 간절한 열망을 이해한다면 그렇게 못 할 것”이라고 선을 그었다. 그러면서 “방법은 찾으면 된다. 축구계의 지혜와 현명한 판단을 구한다”고 각오를 밝혔다. 특별 감사와 관련해 제보 신고 창구도 개설할 방침이다.김기중 기자