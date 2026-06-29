질문 안 받고 몰래 귀국…‘홍명보 친위대’ 자처하는 대한축구협회

사퇴 기자회견 입장문 낭독 후 퇴장

불성실한 행사 진행에 논란만 커져

의도적인 새벽 입국까지 불신 키워

이미지 확대 홍명보 전 축구대표팀 감독이 29일(한국시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라 인근 사포판 치바스 바예 베르데 훈련장에 마련된 베이스캠프에서 사퇴 입장을 밝히고 있다. 2026.6.29 사포판 뉴스1

이미지 확대 대한민국 축구대표팀 선수들이 29일(한국시간) 멕시코 할리스코 과달라하라에 위치한 대표팀 숙소를 나서고 있다. 2026.6.29 과달라하라 뉴스1

세줄 요약 홍명보 전 감독, 월드컵 최악 성적 뒤 사퇴 발표

질문 없는 결산 회견, 협회 미숙 대응 논란 확산

새벽 기습 귀국과 행사 부재로 불신과 비판 증폭

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홍명보 전 축구대표팀 감독을 선임할 때부터 엉망이었던 대한축구협회가 마지막까지 미숙한 대처로 질타를 받고 있다. 국민적 분노가 거센데 오로지 ‘홍명보 구하기’에 급급한 모습이다.2026 북중미월드컵에서 1승 2패 전체 34위로 역대 최악의 성적을 낸 홍 전 감독은 29일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 대표팀 베이스캠프에서 월드컵 결산 기자회견을 열고 사퇴의 뜻을 전했다. 이 자리에서 그는 “대한민국 축구를 사랑해 주시고 언제나 대표팀을 응원해 주신 국민 여러분께 진심으로 죄송하다”면서 “오늘 저는 대한민국 축구 국가대표 감독직에서 물러나고자 한다”고 밝혔다.2024년 7월 선임된 홍 전 감독의 임기는 2027년 1월 열리는 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵까지였다. 그러나 특혜 논란 속에 감독으로 출전한 두 번째 월드컵에서 최악의 성적을 남기며 6개월여 먼저 물러나게 됐다.애초 ‘결산 기자회견’이라고 공지됐으나 홍 전 감독은 월드컵에 대한 결산 없이 준비해온 입장문을 2분여간 읽은 뒤 회견장을 떠났다. 지난 2년간 한국 축구를 전례 없는 분열에 빠뜨려 놓고 아무런 질문도 받지 않은 채 무책임하게 사라진 것이다.홍 전 감독의 일방적인 입장 발표를 두고 그를 향한 비난과 함께 대한축구협회를 비판하는 목소리가 터져 나왔다. 생각이 있다면 협회 측에서 홍 전 감독이 이번 사태와 관련해 정확한 입장을 밝히고 국민들이 궁금해하는 내용에 답변할 수 있게 질의응답 시간을 마련했어야 한다는 것이다. 새벽 0시 30분이라는 늦은 시간까지 기다렸던 국민들은 박항서 단장과 홍 전 감독의 짧은 입장문 낭독으로 회견이 끝나자 허탈함을 감추지 못했다.이는 결국 홍 전 감독의 태도 논란으로 이어졌다. 홍 전 감독이 주머니에 손을 넣고 퇴장하는 모습이 포착됐기 때문이다. 홍 전 감독이 준비한 입장문을 주머니에 넣으면서 나가는 평범한 모습인데 홍 전 감독이 어떻게 생각하는지, 진정성 있게 이번 월드컵을 돌아보는 자리가 마련됐는지 등을 검증할 틈도 없이 떠나면서 태도 논란만 자극적으로 확산하고 있다. 이렇게까지 되지 않을 일을 협회가 자초해 키운 셈이다.홍 전 감독이 30일 새벽 시간대에 기습 귀국해 국민들과 마주하는 것을 피하게 하고, 별도의 귀국 행사를 마련하지 않은 것도 논란이다. 2002 한일월드컵 이후 대표팀이 월드컵을 치르고 귀국 행사를 진행하지 않는 것은 이번이 처음이다.대표팀이 귀국하는 항공편이 그 시간에만 있는 게 아니다. 다른 선수들은 오후에 도착하는 비행기를 타고 온다. 해당 항공사의 노선 중 새벽 시간대에 오는 것은 홍 전 감독이 탑승하는 게 유일하다. 일부러 노린 것이라는 의문을 지울 수가 없다. 이번 월드컵을 준비하는 내내 잡음이 끊이지 않았던 협회로서는 마지막까지 엉망인 모습만 노출하며 불신을 키웠고, 향후 단행돼야 할 개혁을 제대로 이행할 수 있을지 불안감도 커지고 있다.류재민 기자