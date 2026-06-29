[1보] 홍명보, 전격 사퇴 선언…“국민께 죄송”

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(몬테레이=연합뉴스) 신준희 기자 = 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 어두운 표정을 하고 있다. 2026.6.25

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홍명보 한국 축구대표팀 감독이 29일(한국시간) 감독직 사퇴를 선언했다. 그는 2026 북중미월드컵에서 조별리그 탈락의 책임을 지고 자리에서 물러났다.몬테레이 박성국 기자