스포츠 2026 북중미 월드컵 [1보] 홍명보, 전격 사퇴 선언…“국민께 죄송” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/worldcup2026/2026/06/29/20260629500003 URL 복사 댓글 0 박성국 기자 수정 2026-06-29 00:36 입력 2026-06-29 00:36 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 복잡 복잡 (몬테레이=연합뉴스) 신준희 기자 = 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 어두운 표정을 하고 있다. 2026.6.25 hama@yna.co.kr(끝)<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 홍명보 한국 축구대표팀 감독이 29일(한국시간) 감독직 사퇴를 선언했다. 그는 2026 북중미월드컵에서 조별리그 탈락의 책임을 지고 자리에서 물러났다.몬테레이 박성국 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 홍명보 감독이 사퇴를 선언한 이유는? 월드컵 조별리그 탈락 개인적인 사유