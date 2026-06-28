최악의 월드컵… 홍명보호 결국 32강 탈락

최고 선수·조 편성에도 최악 결론

‘내심 8강’ 기대로 상대 불운 기도

2014년 실패에도 소통 부족 반복



李대통령 “인사가 만사” 축협 직격

최휘영 “모든 것 챙길 것” 수술 예고

홍 감독, 기자회견서 거취 언급 주목

이미지 확대 홍명보 대한민국 축구대표팀 감독이 28일(한국시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예에서 선수들이 훈련하는 모습을 지켜보고 있다. 이날 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강 진출이 최종 무산되면서 홍 감독과 대표팀 선수 8명은 함께 귀국길에 올라 30일 인천공항에 도착할 예정이다. ﻿ 사포판 연합뉴스

이미지 확대 사라진 희망고문… 축처진 선수단 홍명보(오른쪽 첫 번째) 감독을 비롯해 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에 출전한 한국 축구대표팀 선수들이 28일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판에 있는 베이스 캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 걸어가고 있다. A조 3위로 조별리그를 마친 대표팀은 이날 32강 와일드카드 진출을 위한 모든 경우의 수가 사라지면서 32강 진출에 실패했다.

사포판 연합뉴스

세줄 요약 조별리그 1승2패, 32강 진출 실패

체코전 승리 뒤 멕시코·남아공전 연패

홍 감독 사퇴 요구와 협회 책임론 확산

2026-06-29 1면

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기적은 없었다. 사흘간 온 국민을 실시간 ‘경우의 수’ 계산으로 골머리를 앓게 했던 홍명보호의 대국민 희망고문은 결국 물거품으로 끝났다. 한국 축구 발전을 위해 “나를 버렸다”던 홍명보 감독은 두 번째 월드컵 도전에서도 대한민국 대표로 내놓기 부끄러운 졸전 끝에 한국 축구에 오래 기억될 ‘몬테레이 참사’만 남겼다.한국 축구대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 여정이 28일(한국시간) 마무리됐다. 2014 브라질월드컵 당시 1무2패(승점 1)로 조별리그 최하위라는 초라한 성적에 이어 이번에는 1승2패(승점 3) 조 3위로 대회를 마쳤다.전체 12개 조 가운데 비교적 쉬운 상대들과 만난 대진운을 갖고도 최악의 결과를 만들었다. 무엇보다 이번 월드컵은 조별리그 1차전에서 체코에 2-1 역전승을 거두며 절대적으로 유리한 위치에 오르고도 2연패로 고꾸라졌다는 게 뼈아팠다.그나마 2차전은 공동 개최국 멕시코를 상대로 대등한 경기를 펼쳤지만 아쉬운 실책으로 결승골을 내줬다. 하지만 최약체로 꼽혔던 남아프리카공화국을 상대로는 승리를 향한 홍 감독의 전술과 선수들의 의지, 그 어느 것도 보이지 않았다. 앞선 두 경기와는 눈에 띄게 달라진 선수들의 부진한 모습에 더해 홍 감독이 손흥민(로스앤젤레스 FC)과 이재성(마인츠)을 선발 명단에서 제외하면서 선수단 내부에 갈등이 있는 게 아니냐는 분석이 나오기도 했다.1차전 승리로 32강 기대감을 갖고 폭염 속에서도 거리응원까지 나섰던 축구팬들마저 ‘몬테레이 참사’로 대표팀에 등을 돌리면서 홍 감독 사퇴 요구가 분출하고 있다.이와 관련, 이재명 대통령은 이날 엑스(X)에서 “국민들을 허탈하게 한 이번 월드컵 본선 진출 실패는 조직과 인사의 실패에 의한 것으로 보인다”면서 “결국 인사가 만사임이 다시 한번 증명됐다. 능력보다 네 편 내 편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불 보듯 뻔하다”고 대한축구협회와 홍 감독을 겨냥했다. 이어 “문체부(문화체육관광부)에서 이번 사태의 정확한 상황, 원인 분석, 재발 방지와 개선을 위한 대책을 꼼꼼하게 챙겨 주시기 바란다”고 밝혔다.이번 북중미월드컵은 최초로 48개국, 32강 토너먼트 방식으로 확대 개편되면서 12개 조의 1~2위 24개 팀에 더해 ‘3위 그룹’ 경쟁을 통해 상위 8개 팀까지 다음 라운드에 오른다. 이런 배경 덕에 애초 홍 감독은 ‘최소 32강’은 자신했고, 내심 8강까지 기대했다. 하지만 남아공에 일격을 얻어맞으면서 조 3위로 떨어진 뒤 사흘 동안 다른 팀들의 경기 결과만 초조하게 기다려야 하는 최악의 상황에 내몰렸다. 9개의 시나리오 가운데 3가지만 충족하면 월드컵 여정을 이어 갈 수 있었지만 하나같이 한국에 불리한 결과로만 이어졌다. 결국 이날 K조에서 우즈베키스탄이 콩고민주공화국에 1-3으로 역전패하면서 월드컵 탈락이 확정됐다.대표팀의 대회 최종 순위는 34위로, 각 조 3위 그룹에선 10위로 밀려났다. 이 싸움에선 세네갈이 8위에 안착하며 32강 막차를 탔고, 이란이 9위로 고배를 마셨다. 한국보다 후순위는 스코틀랜드(11위)와 우루과이(12위) 두 나라뿐이다. 이 가운데 스티브 클라크 스코틀랜드 감독은 32강 탈락이 확정된 이날 즉각 사퇴를 발표했다.홍 감독의 대표팀 계약 기간은 2027년 1월 아시안컵 대회까지다. 하지만 2024년 7월 선임 당시부터 각종 논란이 이어지며 팬들의 지지를 받지 못한 데다 최악의 월드컵 성적을 받아 쥐면서 홍 감독 사퇴 요구가 분출하고 있다. 정몽규 축구협회 회장은 이미 이번 대회를 끝으로 사퇴하겠다고 공언한 바 있다.당장 국내 축구 전문가들부터 홍 감독 사퇴 목소리를 내기 시작했다. 서형욱 MBC스포츠플러스 해설위원은 “홍 감독은 당연히 사임해야 한다”며 “2014 브라질월드컵은 홍 감독이 성인팀을 맡은 적이 없는 상황에서 감독할 사람이 없어서 (홍 감독에게) 떠넘긴 느낌도 있어서 동정표도 있었지만 지금은 상황이 많이 다르다. 선임 과정에서 많은 이들의 반대를 무릅쓰고 본인이 감독 자리를 맡았고, 준비하는 기간도 상대적으로 더 길었다”고 꼬집었다.차상엽 JTBC 해설위원도 “이번 실패는 전술의 문제보다도 구조적인 문제가 있었고, 결국 홍 감독 선임부터 문제였다”면서 “이미 12년 전에 한 번 실패했던 감독을 다시 믿은 게 잘못이며, 한국 축구계의 가장 큰 문제는 ‘소통을 하지 않는다’는 데 있다”고 목소리를 높였다.축구협회를 관리·감독하는 주무 부처인 문체부는 협회 대수술을 예고했다. 최휘영 문체부 장관은 소셜미디어(SNS)를 통해 “어디서부터 꼬이기 시작했는지, 무엇이 우리의 발목을 잡은 근원이었는지, 그동안 숱하게 이야기해 온 수많은 논의들을 정리하고 근본적인 대안을 만들어야 할 때”라고 운을 뗀 뒤 “국민 여러분의 마음이 다시 모아지는 그날까지 정부가 나서서 할 수 있는 모든 것들을 챙기겠다”고 밝혔다. 앞서 문체부는 2024년 11월 축구협회 감사 결과를 발표하며 정 회장에 대한 중징계를 요구한 바 있다. 정 회장은 이에 불복해 소송을 냈으나 지난 4월 서울행정법원은 문체부의 징계 요구 처분이 정당하다고 판단했다.선수 시절 1990 이탈리아월드컵부터 2002 한일월드컵까지 4회 연속 월드컵 무대에 올라 한일 대회 ‘4강 신화’를 쓰며 축구 영웅이 됐던 홍 감독은 사령탑으로 참가한 두 차례 월드컵에서는 모두 최악의 성적표를 받아들며 씁쓸하게 축구계를 떠나야 할 운명에 놓였다.한편 홍 감독은 29일 귀국에 앞서 대표팀 베이스캠프인 멕시코 할리스코주 사포판의 치바스 베르데 바예에서 기자회견을 한다. 자신의 거취에 대한 언급이 있을 것으로 전망된다.과달라하라 박성국 기자·서울 이지·정회하 수습기자