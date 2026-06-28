계란 맞을까 봐? 질문 안 받고 분산 귀국…‘홍명보 참사’ 떳떳함마저 잃었다

대한축구협회 꼼수 행정력 발휘해

원정 월드컵 귀국행사 생략 이례적

선수단 일부 30일 새벽 기습 귀국

이미지 확대 홍명보 축구대표팀 감독이 28일(한국시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라 인근 사포판 치바스 바예 베르데 훈련장에 마련된 베이스캠프에서 생각에 잠겨 있다. 2026.6.28 사포판 뉴스1

세줄 요약 월드컵 최악 성적 뒤 새벽 분산 귀국 결정

별도 귀국 행사 없이 팬 대면 회피 논란

협회 꼼수 행정·책임 회피 비판 확산

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두 번째 A대표팀 선임 당시 거센 여론에도 귀를 닫고 ‘마이 웨이’를 선언했던 홍명보 축구대표팀 감독이 귀국길에서도 팬심을 외면한 행보를 이어간다. 팬들이 오기 어려운 새벽 시간대에 기습 귀국하고 별도의 귀국 행사는 마련하지 않는다. 여기에 선수들은 분산 귀국하도록 하면서 대한축구협회의 ‘꼼수 행정’이라는 비판이 나온다.협회는 축구대표팀 일부가 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국한다고 28일 밝혔다. 홍 감독과 함께 조현우(울산 HD), 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(페예노르트), 황희찬(울버햄프턴), 백승호(버밍엄시티), 김문환(대전 하나 시티즌), 이강인(파리 생제르맹), 설영우(즈베즈다) 등 선수 8명이 귀국할 예정이다.협회는 “별도 귀국 행사는 없다”고 밝혔다. 2002 한일월드컵 이후 원정으로 치른 월드컵에서 대표팀이 공항 행사 없이 귀국하는 건 이번이 처음이다.홍명보 1기 체제로 1무 2패라는 처참한 성적을 냈던 2014년 브라질 대회 당시에도 귀국 행사는 열렸다. 당시 성난 팬들이 “엿 먹어라”라고 말하며 엿을 던지기도 했다.욕먹을 게 뻔한 상황을 감지한 협회는 정면 돌파 대신 도망가는 길을 택했다. 오후에 도착하는 같은 항공사의 다른 항공편이 있음에도 새벽 귀국을 택했고 선수들은 나눠서 귀국하도록 했다. 협회는 “나머지 선수들은 몇 명씩 그룹 지어서 한국에 7월 1일까지는 모두 귀국하는 것으로 준비하고 있다”고 전했다. 월드컵 준비하는 데 썼으면 더 좋았을 잔머리를 이럴 때 기가 막히게 굴리고 있다.월드컵 조별리그에서 1승 2패에 그쳐 조 3위로 밀려난 한국은 3위 간 경쟁에서 10위로 밀려나면서 32강 진출에 실패했다. 최종 순위는 34위로 역대 월드컵을 통틀어 최하위 성적이다. 홍 감독은 월드컵에서 통산 1승 2무 4패의 초라한 성적을 남기며 그의 표현을 빌리자면 ‘마지막 봉사’를 마치게 됐다.선임 당시부터 공정성 시비와 온갖 특혜 논란 속에서도 축구계 카르텔에 의해 보호받은 홍 감독은 마지막까지도 협회의 철저한 보호를 받는 모양새가 됐다. 협회와 결탁해 마지막까지 떳떳하지 못한 행보를 택하면서 ‘홍명보 참사’는 역사에 길이 남을 치욕으로 남게 됐다.류재민 기자