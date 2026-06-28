‘달걀 맞을라, 엿 맞을라’ 한국 대표팀, 30일 귀국 때 공항 행사 없다…홍명보 따로, 손흥민 따로 ‘순차 귀국’

세줄 요약 월드컵 조별리그 탈락, 30일 귀국

홍명보·8명 먼저, 손흥민은 별도 귀국

공항 행사 없음, 비판 여론 확산

이미지 확대 취재진 질문 받는 홍명보 감독 홍명보 대한민국 축구국가대표팀 감독이 25일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 대한민국 축구대표팀의 베이스캠프 훈련장인 사포판 치바스 바예 베르데에서 훈련에 앞서 인터뷰를 하고 있다. 2026.6.26/뉴스1

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국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미 월드컵에서 역대 최악의 성적과 경기력을 남긴 홍명보호가 공식 행사 없이 30일 귀국한다.대한축구협회는 홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀이 30일 오전 인천국제공항을 통해 귀국한다고 28일 밝혔다.홍명보 감독과 함께 조현우(울산), 김민재(뮌헨), 황인범(페예노르트), 황희찬(울버햄프턴), 백승호(버밍엄시티), 김문환(대전), 이강인(파리 생제르맹), 설영우(즈베즈다) 등 선수 8명이 28일 멕시코 과달라하라를 떠나 미국을 경유해 인천국제공항으로 귀국한다.인천공항에서 대표팀의 별도 귀국 행사는 없다. 2002 한일 월드컵 이후 원정으로 치른 월드컵 대회에서 대표팀이 공항 행사 없이 귀국하는 것은 이번이 처음이다.앞서 사상 최악의 월드컵이었다는 평가를 받은 2014년 브라질 대회(1무 2패) 때도 귀국 행사는 열었다.당시에도 대표팀을 이끌었던 홍명보 감독과 선수들 앞에 축구팬들은 ‘엿’을 던졌다.홍명보 감독과 함께 귀국한 선수를 제외한 ‘캡틴’ 손흥민(LAFC) 등 다른 선수들은 몇 명씩 별도로 귀국할 예정이다.축구협회는 “나머지 선수들은 몇 명씩 그룹 지어서 한국에 7월 1일까지는 모두 귀국하는 것으로 준비하고 있다”고 전했다.한국 축구대표팀은 조별리그 A조에서 1승 2패로 조 3위로 밀려난 지난 24일부터 다른 참가팀들의 대회를 지켜보며 32강 진출 여부를 기다리고 있었다.그러나 이날 조별리그 K조 경기 결과 조 3위 팀 간 경쟁에서 32강 진출 마지노선인 8위 밖으로 밀려났다.한국 축구가 월드컵 조별리그를 통과하지 못한 건 2018년 러시아 대회 이후 8년 만의 일이다.이번 대회에서는 처음으로 참가국이 48개국으로 확대됐다. 32개국이 경쟁한 이전 대회 기준으로 따지면 본선 진출도 하지 못한 것과 다름없는, 처참한 성적을 받아들게 됐다.게다가 그 과정에서 보여준 경기력도 좋은 평가를 받지 못하면서 홍명보 감독을 비롯한 한국 축구 시스템에 대한 비판이 잇따를 전망이다.신진호 기자