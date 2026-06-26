한국 축구가 어쩌다…‘세카벨콩알’ 2팀에 더 밀리면 월드컵 32강 탈락

세줄 요약 한국, 3위리그 6위로 하락

세카벨콩알 남은 경기 변수

32강 탈락 가능성 확대

이미지 확대 다시 뛰는 한국 선수들 한국 축구대표팀이 25일(현지시간) 2026 북중미월드컵 팀 베이스캠프인 멕시코 과달라하라 사포판 치바스 바예 베르데에서 회복훈련을 하고 있다. 대표팀은 27일, 28일 예정된 다른 나라들의 경기 결과에 따라 32강 진출 여부가 결정된다. 연합뉴스

이미지 확대 26일 기준 2026 FIFA 북중미월드컵 조별리그 3위리그 승점, 득실 비교. 네이버 캡처

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자력으로 북중미월드컵 32강 진출에 실패한 한국 축구대표팀의 처지가 한없이 초라해졌다. 12개 조의 3위 팀 중 8위까지 32강에 진출할 수 있는 이른바 ‘3위리그’에서도 점점 밀려나는 모양새다. 목 빼고 기다리던 경기에서 원하던 결과가 나오지 않으면서 탈락의 먹구름은 더 짙어지고 있다.26일(한국시간) 국제축구연맹(FIFA)에 따르면 홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 전날 3위리그 4위에서 이날 6위까지 밀렸다. 이날 미국 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 조별리그 D조 3차전에서 파라과이가 호주와 0-0 무승부로 경기를 마치면서다.같은 날 앞서 진행된 E조 경기에선 에콰도르가 예상외로 독일을 잡으면서 한국을 밀어냈다. 또 직전 F조에서도 스웨덴이 일본과 비기면서 경우의 수가 깨졌다. 하루 만에 걸어 볼 만한 경우의 수가 세 개나 깨진 셈이다.FIFA에 따르면 3위리그에서는 먼저 승점을 따지고, 이어 골득실, 다득점, 페어플레이 포인트, FIFA 랭킹 순으로 순위를 가린다.조별리그 3차전까지 모두 완료한 한국은 현재 승점 3, 골득실 -1로 3위리그 6위에 간신히 붙어 있다. 문제는 세네갈·카보베르데·벨기에·콩고민주공화국·알제리 이른바 ‘세카벨콩알’ 5개 국가다. 이들 축구대표팀은 현재 조별리그 2차전까지만 치른 상태로, 27·28일 남은 1경기씩을 앞두고 있다. 여기에서 이기면 승점 3, 비기면 승점 1이 추가된다.27일 오전 4시 이라크와 맞서는 세네갈은 승점 0에 골득실 -3이다. 이라크를 3점 이상 이기면 한국을 제칠 수 있다. 이번 월드컵 최대의 이변으로 떠오른 카보베르데는 27일 오전 9시 사우디아라비아와 맞붙는다. 현재 승점 2에 골득실 0이다. 사우디와 비기거나 이기면 한국을 넘어선다. 낮 12시 뉴질랜드와 싸우는 벨기에는 승점 2, 골득실 0이다. 역시 비기거나 이기면 한국 위로 올라서게 된다.27일을 무사히 넘기더라도 안심할 수 없다. 한국은 28일 남은 2경기를 간절히 지켜봐야 한다. 콩고민주공화국이 오전 8시 30분 우즈베키스탄, 알제리가 오전 11시 오스트리아와 겨룬다.김기중 기자