“일본도 안 도와주네” 32강 희망 하나 더 사라졌다

독일 패배·일본 무승부에 ‘경우의 수’ 불리

이미지 확대 아쉬워하는 이강인 24일(현지 시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 남아프리카공화국의 경기에서 0-1 패배한 대한민국 이강인이 아쉬워하고 있다. 2026.06.25 뉴시스

세줄 요약 일본, 스웨덴과 1대1 무승부로 32강 확정

한국, 일본 대승 기대 무산으로 희망 축소

남은 조별리그 결과 따라 경우의 수 지속

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남아프리카공화국에 참패해 자력 32강 진출에 실패한 홍명보호의 32강 진출 희망 하나가 더 사라졌다. 독일에 이어 일본마저 조별예선 3차전에서 승리를 챙기지 못하면서다.모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 대표팀은 26일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 F조 3차전에서 스웨덴과 1대1로 비겼다.일본은 1승 2무로 네덜란드(2승 1무)에 이어 F조 2위로 32강 진출을 확정지었으며, 스웨덴은 1승 1무 1패로 F조 3위가 됐다.참가국이 32개국에서 48개국으로 늘어난 이번 대회는 총 12개조 3위팀 가운데 8개팀에게도 32강 티켓이 주어진다. 12개 조가 3차전까지 모두 마친 뒤 각 조 3위팀을 놓고 승점과 골득실, 다득점, 페어플레이 순으로 상위 8개팀을 가린다.스웨덴은 한국과 마찬가지로 승점 3점인데, 만약 일본이 스웨덴을 2골 차 이상으로 이기면 한국(-1)이 스웨덴을 앞설 수 있었다.그러나 스웨덴은 일본과 한골씩 주고받으면서 골득실이 0이 됐고, 이로서 32강 진출 경쟁에서 한국보다 앞서게 됐다.한국의 불운은 앞서 E조 3차전에서도 있었다. 독일이 조 3위인 에콰도르를 잡을 경우 에콰도르(1점)은 한국에 승점에서 밀릴 수 있었지만, 에콰도르가 독일을 상대로 역전승을 거두면서 승점 3점을 추가해 4점으로 한국 위에 올라서게 됐다.축구 통계 업체 옵타는 슈퍼컴퓨터 시뮬레이션을 통해 일본 대 스웨덴 경기 직후 한국의 32강 진출 확률을 67.83%로 제시했다.한국의 ‘경우의 수’ 싸움은 일요일까지 이어진다. G조에서 L조까지 남은 3차전이 모두 끝나야 32강 진출 국가가 확정된다.김소라 기자