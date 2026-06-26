축구팀 경기력 우려에…홍명보 “우리도 당황. 선수단 분위기 문제없어”

세줄 요약 남아공전 패배 뒤 내부 문제설 일축

선수단 분위기 이상 없었다는 설명

부진 원인, 심리·더위 복합 작용 추정

이미지 확대 홍명보 한국 축구국가대표팀 감독이 25일(현지시간) 팀 베이스캠프인 멕시코 과달라하라로 돌아와 사포판 치바스 바예 베르데에서 회복훈련 전 기자회견에서 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

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북중미월드컵 32강 자력 출전 불발에 대해 홍명보 한국 축구대표팀 감독이 “팀 내부에 특별한 문제는 없다”고 선을 그었다.홍 감독은 26일 멕시코 과달라하라 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 열린 기자회견에서 “멕시코전 때 분위기가 어수선한 건 좀 있었지만, 선수단 내에 문제가 있다고는 생각하지 않는다”고 밝혔다. 그러면서 “그런 부분에서는 민감하게 받아들이고 철저하게 준비하는 스타일이기 때문에 그런 부분은 없었다고 얘기할 수 있다”고 했다.홍명보호는 전날 남아프리카공화국과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기에서 0-1로 졌다. 특히 최악의 경기력으로 무릎을 꿇어, 경기 직후 “선수단이 식중독에 걸린 것 아니냐”는 질문을 받기도 했다. 이후 선수단 내부에 무슨 문제가 있는 게 아니냐는 우려가 나온다. 홍 감독은 이와 관련해 대표팀을 이끌고 나갔던 12년 전 브라질 월드컵을 떠올리며 “그때보다는 훨씬 분위기가 낫다”고 강조하기도 했다.다만 홍 감독은 팀이 3차전에서 갑자기 무너진 것에 대해서는 정확한 분석을 내놓지 못했다. 그는 “저희도 왜 이런지에 대해서는 당황스러운 건 사실”이라며 “선수들의 심리 상태가 너무 잘하려고 하고 이겨서 결정하고 싶은 마음이 굉장히 강했던 것 같다. 정신적·심리적인 면에 날씨까지 더운 상태에서 하다 보니 잘 맞지 않았던 거라는 생각이 든다. 오늘 선수들과 얘기도 해볼 계획”이라고 설명했다.한편, 홍명보호는 자력으로 32강 진출에 실패하면서 28일까지 열리는 다른 조의 경기 결과를 지켜봐야 할 처지다. 이날 오전 E조 경기에서 에콰도르가 독일에 역전승을 거두며 조 3위를 차지했다. 이로써 한국은 조별리그 A조 경기를 3위로 마친 팀 순위 경쟁에서 4위에서 5위로 한 계단 내려앉았다.김기중 기자