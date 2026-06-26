한국 32강 진출 순위 5위로 하락…에콰도르, 독일에 2-1 역전승

세줄 요약 에콰도르, 독일에 2-1 역전승

한국, 32강 진출권 경쟁 5위로 하락

다른 조 3위 팀 결과에 따라 희비

이미지 확대 독일전 승리 자축하는 에콰도르 선수들 [이스트 러더퍼드=AP/뉴시스] 에콰도르 선수들이 25일(현지 시간) 미 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 E조 최종전에서 독일을 꺾은 후 운동장에 모여 자축하고 있다. 에콰도르는 독일을 2-1로 꺾고 조 3위에 올랐다. 2026.06.26.

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조별리그 A조 경기를 3위로 마친 한국 축구대표팀이 32강 진출권 경쟁에서 4위에서 5위로 한 계단 내려왔다. E조 경기에서 에콰도르가 독일에 역전승을 거두며 조 3위를 차지하면서다.에콰도르는 26일(한국시간) 미국 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 E조 최종 3차전에서 독일을 2-1로 제압했다. 조별리그에서 1승 1무 1패를 기록한 에콰도르는 승점 4(골 득실 0)로 E조 3위를 차지했다.에콰도르는 이날 기준 12개 조 3위 팀 가운데 1위로 올라섰다. 반면 A조에서 1승 2패(2득점 3실점)로 승점 3(골 득실 -1)을 쌓는 데 그친 한국은 각 조 3위 중 상위 8개 팀에 주어지는 32강 진출권 경쟁에서 5위로 밀려나며 다른 조의 경기 결과를 지켜봐야 하는 처지가 됐다.독일과 에콰도르는 전반 이른 시간부터 포문을 열었다. 전반 2분 플로리안 비르츠의 패스를 받은 레로이 자네가 왼발 슈팅으로 득점하며 독일이 앞서 나갔다.에콰도르의 공격도 매서웠다. 실점 7분 뒤 독일 펠릭스 은메차의 공을 가로챈 페드로 페널티 박스 밖에 있던 닐손 앙굴로에게 패스했고, 앙굴로가 슈팅으로 마무리해 만회 골을 터트렸다.1-1로 전반을 마친 두 팀은 후반에도 팽팽한 공방을 이어갔다. 후반 32분 에콰도르의 코너킥 상황에서 케빈 로드리게스가 머리로 받아 흘려준 공을 곤살로 플라타가 발끝으로 밀어 넣어 득점에 성공했다.독일도 반격에 나섰지만 승부를 뒤집지 못하고 경기는 그대로 마무리됐다.같은 시간 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 같은 조 경기에서는 코트디부아르가 퀴라소를 2-0으로 제압했다. 코트디부아르는 2승 1패(승점 6·골득실 +2)를 기록하며 독일(골득실 +6)과 승점에서 동률을 이뤘으나, 승자승 원칙에서 밀려 조 2위로 32강에 진출했다.과달라하라 박성국 기자