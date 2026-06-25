악수가 된 승부수… 설레발 홍명보호 ‘몬테레이 쇼크’

홍명보호 ‘두 번째 도전’ 침몰 위기

이미지 확대 뻥 뚫린 스리백 25일(한국시간) 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 최종전 한국과 남아프리카공화국의 경기에서 후반 18분 남아공의 타펠로 마세코가 왼발로 찬 공이 한국 골키퍼 김승규(가운데)의 옆을 지나 골문에 들어가고 있다. ﻿ 과달루페 로이터 연합뉴스

이미지 확대 홍명보 감독. 연합뉴스

세줄 요약 남아공에 0-1 패배, 몬테레이 참사 발생

비겨도 32강이던 유리한 상황 놓침

손흥민·스리백 승부수 모두 실패

2026-06-26 2면

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홍명보 감독의 두 번째 월드컵 도전 역시 ‘증명’은 하지 못하고 끝나는 걸까. 5만명 넘는 만원 관중의 야유까지 터져 나왔던 홍명보호의 졸전은 한국 축구사에서 ‘몬테레이 참사’로 남게 됐다. 지난 1년간 많은 우려에도 우직한 뚝심으로 밀어붙였던 ‘스리백 수비’ 실험은 실전에서 경기마다 1실점하며 역효과만 냈다.한국 축구대표팀은 25일(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 최종전 남아프리카공화국과의 경기에서 공격과 수비 모두 졸전을 거듭한 끝에 0-1로 패했다. 조 최약체로 꼽혔던 남아공은 한국을 디딤돌 삼아 1승1무1패(승점 4)를 기록, A조 1위 멕시코(승점 9)에 이어 2위로 32강 토너먼트에 진출하는 드라마를 썼다.경기를 시작할 때만 해도 한국에 절대적으로 유리한 상황이었다. 1차 체코전에서 2-1 짜릿한 역전승을 거두며 첫 단추를 잘 꿴 대표팀은 2차 멕시코전에서 아쉽게 0-1로 패하면서 멕시코에 이어 A조 2위로 최종전에 임했다. 비기기만 해도 2위로 32강 합류가 가능했다. 전날 홍 감독이 “그간 월드컵 경험을 돌아보면 꼭 이겨야만 올라가는 경우의 수를 만난 적이 많았다”고 말했을 정도로 한국엔 부담이 덜했다.반면 멕시코에 0-2로 패한 뒤 체코와는 1-1로 비긴 남아공은 월드컵 여정을 이어 가기 위해선 반드시 한국을 꺾어야 하는 절체절명의 위기에 몰려 있었다. 대표팀 선수 26명 가운데 19명이 자국 리그 소속으로 구성된 남아공은 이강인(파리 생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(페예노르트) 등 유럽 명문 구단과 영국 프로축구 프리미어리그(EPL) 득점왕 출신 손흥민(로스앤젤레스 FC) 등 해외파를 중심으로 구성된 한국과는 선수의 이름값과 몸값에서도 크게 밀리는 ‘슈퍼 언더독’이었다.하지만 남아공의 사령탑은 74세의 백전노장 휴고 브로스였다. 홍 감독은 앞선 두 경기에서 최전방에 배치한 손흥민을 벤치에 대기시키고, 그의 후반 교체 파트너로 활용했던 오현규(베식타시)를 선발 출전시키는 전술변화를 시도했다. 2014 브라질월드컵을 시작으로 손흥민이 월드컵에서 선발이 아닌 후보 명단으로 출발한 건 이번이 처음이다. 개인기와 기동력이 좋은 남아공을 상대로 손흥민을 왼쪽 2선으로 옮기고 오현규를 원톱으로 내세울 수 있다는 전망 속에 허를 찌른 홍 감독의 결단이었다. 좌우 측면 공격은 황희찬(울버햄프턴)과 이강인이 각각 배치됐다.브로스 감독은 맞춤형 전술을 들고 나왔다. 한국의 전반은 공격과 수비 모두 참담했다. 공격은 단 한 개의 유효 슈팅도 기록하지 못했고, 수문장 김승규(도쿄)만이 골문을 지켜내느라 진땀을 뺐다. 전방 압박과 수비의 적극성 모두 남아공이 앞섰다. 한국 응원단 ‘붉은악마’와 함께 형제의 나라 ‘꼬레아’를 응원하던 멕시코 관중들은 전반이 양 팀 모두 득점 없이 끝나자 야유를 퍼붓기까지 했다.홍 감독은 후반 시작과 함께 전반 공격에서 전혀 상대를 위협하지 못한 황희찬을 불러들이며 손흥민을 투입했고, 김진규(전북 현대)와 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)를 각각 백승호(버밍엄시티)·이태석(아우스트리아 빈)과 교체했다. 이어 후반 15분 설영우(즈베즈다)의 크로스를 받은 오현규가 머리로 방향을 틀어넣었지만, 골키퍼의 손끝에 걸리며 무위에 그쳤다. 위기를 넘긴 남아공은 곧바로 역습을 펼쳤다. 후반 17분 한국 진영 왼쪽을 빠르게 파고든 체팡 모레미가 반대편으로 깔아 준 패스를 타펠로 마세코가 왼발 슛으로 연결해 골망을 흔들었다.비기는 선택지마저 지워진 홍 감독은 후반 20분 수비의 핵심 김민재가 종아리 통증을 호소하자 박진섭(저장)으로 교체했고, 30분에는 지친 오현규를 빼고 공중전에 강한 조규성(미트윌란)을 투입하며 분위기 반전을 노렸다. 그러나 남아공의 밀집수비는 좀처럼 한국에 기회를 내주지 않았다. 후반 추가 6분까지 한국은 이렇다 할 기회조차 잡지 못하고 남아공에 사상 첫 월드컵 토너먼트 진출이라는 기적을 선물하는 역할에 만족해야 했다.그나마 한국은 멕시코가 같은 시간 멕시코시티에서 열린 체코와의 최종전에서 3-0으로 이긴 덕에 조 4위로 떨어지는 최악의 상황은 면했다. ‘와일드카드’를 통한 32강 진출이라는 작은 희망은 남아 있다. 2018 러시아월드컵 때 한국이 독일을 잡으면서 멕시코가 극적으로 16강에 오른 ‘카잔의 기적’에 대한 멕시코의 보은이라는 반응도 나온다.과달루페 박성국 기자