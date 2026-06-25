[속보] 후반 17분 남아공 마세코에 선제 실점…0대1, 조규성 투입

세줄 요약
- 후반 17분 마세코에게 선제 실점
- 전반 유효슈팅 0개, 답답한 공격
- 손흥민·조규성 투입, 막판 총공세
홍명보호가 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별예선 A조 남아프리카공화국과의 3차전에서 후반 17분 남아공의 마세코에 선제 실점했다.
홍 감독은 전반전을 ‘유효슈팅 0개’라는 처참한 공격력으로 마친 뒤 후반 들어 황희찬 대신 손흥민을 투입하며 공격을 강화했다.
그러나 후반 17분 남아공이 공격을 전개하는 상황에서 왼쪽 측면에서 크로스를 받은 타펠로 마세코가 패널티 박스 안에서 왼발 슈팅으로 한국의 골망을 갈랐다.
홍 감독은 손흥민 외에 김진규, 옌스 카스트로프, 박진섭을 투입하고 김민재와 백승호, 이태석을 뺐다.
이어 오현규를 빼고 조규성을 투입하며 막판 파상공세에 나섰다.
김소라 기자
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