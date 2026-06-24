미 정부, 이란 축구대표팀 이동제한 완화…경기 이틀 전 입국 허용

세줄 요약 미국, 이란 대표팀 이동 제한 완화

경기 이틀 전 시애틀 입국 허용

경기 직후 미국 이탈 조건은 유지

이미지 확대 이란 축구팬이 멕시코 티후아나에서 이란 문구가 새겨진 스카프를 들고 응원전을 펼치고 있다. EPA 연합뉴스

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미국이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에 참가하고 있는 이란 축구 대표팀의 이동 제한을 완화해 경기 이틀 전 입국이 가능하도록 허용했다.AP통신은 24일(한국시간) “미국 국토안보부가 이란 대표팀이 월드컵 경기 이틀 전에 미국으로 이동할 수 있도록 허용했다”고 보도했다.미국이 이란 대표팀의 이동 제한을 완화함에 따라 이란 대표팀은 27일 미국 시애틀 스타디움에서 열리는 이집트와의 조별리그 3차전 경기에 앞서 이틀 전인 25일 시애틀로 이동할 수 있게 됐다. 다만 미국은 이란 대표팀이 경기 직후 곧바로 미국을 떠나야 한다는 조건은 그대로 유지했다. 미국은 이번 대회 기간 이란 대표팀에 대해 경기 24시간 이내에만 미국 입국을 허용하고 경기가 끝나는 즉시 멕시코 티후아나에 마련된 훈련 베이스캠프로 복귀하도록 하는 이동 제한을 적용해 왔다.백악관 FIFA 태스크포스 관계자는 “이번 조치는 이미 계획했던 일”이라며 “처음 두 차례 이동이 어떻게 진행되는지 지켜본 뒤 순조롭게 진행되면 긴 이동 시간을 고려해 하루를 더 연장해 주려고 했다”고 말했다.이란 대표팀은 조별리그 3차전이 치러질 시애틀은 베이스캠프에서 1200마일(약 1931㎞) 거리인 만큼 개최 도시에 적응하고 경기 뒤 회복할 시간이 더 필요하다는 점을 요구해 왔다.앞서 아미르 갈레노에이 이란 대표팀 감독은 벨기에와 조별리그 2차전에서 0-0으로 비긴 뒤 “우리에게 가장 필요한 것은 회복이다”라면서 “지금의 이동 조건은 우리에게 너무 가혹하다”고 불만을 토로했다.G조에 속한 이란은 뉴질랜드와 벨기에 전에서 모두 무승부로 승점 2점으로 2위에 올라 있다. 이집트와의 경기에서 승리하면 16강전에서 미국과 맞붙을 가능성이 있다.이제훈 전문기자