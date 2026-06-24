남아공전 앞둔 홍명보 감독 “비겨도 된다 생각하는 순간 경기 어려워져”…필승 다짐

세줄 요약
- 남아공전 앞두고 필승 의지 재확인
- 비겨도 된다는 계산은 위험하다고 경고
- 멕시코전 패배 뒤 회복과 변화 예고
“비겨도 된다는 생각을 하는 순간 오히려 어려움에 처할 수 있습니다. 꼭 승리한다는 마음으로 경기를 준비하겠습니다.”
2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강 토너먼트 진출을 가를 조별리그 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기를 하루 앞둔 24일(한국시간) 홍명보 한국 축구대표팀 감독이 필승의 각오를 다졌다.
홍 감독은 이날 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 기자회견에서 “비기는 경우의 수는 없다”고 단언했다. 조별리그에서 1승 1패(승점 3)로 공동 개최국 멕시코(2승·승점 6)에 이어 조 2위를 달리고 있는 한국은 남아공전에서 비기기만 해도 조 2위로 32강에 오른다.
홍 감독은 “그간 월드컵 경험을 돌아보면 꼭 이겨야만 올라가는 경우의 수를 만난 적이 많았다. (비겨도 조 2위인) 지금 상황이 나쁘지는 않지만, 특별히 도움이 되는 것도 없다”고 말했다. 이어 “비겨도 된다고 생각하게 되면 반대로 어려움에 처할 거라고 생각한다. 상대도 까다롭다. 포기하지 않고 꼭 승리한다는 마음으로 경기를 준비하겠다”고 목소리를 높였다.
멕시코전 패배 이후 팀 분위기에 대해서는 “전체적으로 준비 과정이 나쁘지 않았음에도 결과를 가져오지 못한 부분에서 이겼을 때보다 분위기가 좀 처진 건 사실”이라면서도 “그렇다고 준비하는 데 있어서 많이 떨어지지는 않았다. 몸도, 정신적으로도 충분히 회복됐다”고 전했다.
홍 감독은 선발 라인업과 관련해서는 “두세 포지션 정도는 변화가 있을 것”이라고만 밝혔다.
멕시코 동북부 산업도시 몬테레이는 한국 기업이 많이 진출해 있는 곳이어서 많은 교민이 경기장을 찾을 것으로 전망된다. 홍 감독은 이와 관련해 “체코전에서도 멕시코 팬들이 ‘코리아’를 외쳐준 것을 잘 알고 있다. 감사하다. 이곳에 한국인 기업과 교민들도 많이 있는 것으로 알고 있다”면서 “내일 선수들이 홈그라운드 같은 기분으로 경기할 수 있다는 건 큰 선물이다. 그 부분을 잘 이용해서 좋은 경기를 하겠다”고 말했다.
한국과 남아공의 대회 조별리그 A조 최종전은 25일 오전 10시 몬테레이 스타디움에서 열린다.
과달루페 박성국 기자
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