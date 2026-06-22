“메시, 최다골·최다승 노린다”…아르헨티나-오스트리아 [내일 주목해야 할 빅매치]

J조 2차전 아르헨 ‘월드컵 2연패·추가골’ 도전

전방 압박 전술 능한 ‘복병’ 오스트리아와 격돌

이미지 확대 아르헨티나의 리오넬 메시가 17일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 J조 알제리와의 경기에서 해트트릭을 완성하는 세번째 골을 넣고 기뻐하고 있다. 캔자스시티 로이터 연합뉴스

세줄 요약 메시, 월드컵 최다골·최다승 동시 도전

오스트리아, 강한 압박과 연승 흐름 유지

승리 팀, J조 1위와 32강 진출 확정

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6번째 월드컵 무대에서 역대 월드컵 최고령 해트트릭 기록을 달성한 리오넬 메시(인터 마이애미)가 또 한 번의 역사에 도전한다.아르헨티나는 23일(한국시간) 오전 2시 미국 텍사스주 알링턴의 댈라스 스타디움에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 J조 오스트리아와 2차전을 치른다. 이 경기에서 메시가 역대 월드컵 최다골 단독 1위, 최다승 단독 1위 타이틀을 거머쥘 수 있을지 주목된다.메시는 지난 17일 열린 알제리와 조별리그 1차전에서 해트트릭을 완성하며 팀의 3-0 승리를 이끌어 독일의 미로슬라프 클로제(FC 뉘른베르크·16골)와 함께 역대 월드컵 최다골 공동 1위에 이름을 올렸다. 만약 오스트리아와의 경기에서도 득점에 성공한다면 단독 1위에 올라선다. 이날 승리까지 차지한다면, 메시는 클로제의 최다승 기록인 17승 고지도 따라잡게 된다.하지만 상대는 1차전에서 요르단을 3-1로 제압한 오스트리아로, 조직적 압박에 능해 ‘복병’으로 꼽히는 만만치 않은 팀이다. 유럽 빅리그에서 강력한 전방 압박 전술을 펼치는 것으로 잘 알려진 랄프 랑닉 감독이 이끄는 오스트리아는 한국과의 평가전 1-0 승리를 포함해 최근 4연승 중이다. 최근 월드컵 예선과 UEFA 네이션스리그, 평가전을 포함한 12차례 A매치로 범를 넓혀도 10승 1무 1패를 기록하며 가파른 상승세를 이어가고 있다.오스트리아 팀의 기둥인 중앙수비수 다비드 알라바(레알 마드리드)를 중심으로 하는 수비가 아르헨티나의 세계적인 공격수 메시, 라우타로 마르티네스(인테르나치오날레 밀라노), 훌리안 알바레즈(아틀레티코 마드리드) 등의 맹공을 막아낼 수 있을지 관심이 쏠린다. 아르헨티나와 오스트리아 중 이 경기에서 승리한 팀은 J조 1위로 32강 진출을 확정 짓게 된다.이지 수습기자