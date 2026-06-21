예열 더딘 남아공… 초반 압박 노려라

홍명보호, 25일 남아공과 격돌

이미지 확대 한국 홍명보(왼쪽) 감독과 남아공 휴고 브로스 감독.

연합뉴스

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세줄 요약 멕시코전 패배로 남아공전 결과가 32강 좌우

초반 전방압박과 선제골로 경기 주도 필요

남아공은 조직력 강점, 예열 지연과 파울 약점

2026-06-22 B6면

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한국 축구대표팀이 지난 19일(한국시간) 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 2차전에서 멕시코에 0-1로 아쉽게 패하면서 32강 진출을 두고 또다시 ‘경우의 수’를 따지게 됐다. 다만 조별리그 마지막 경기인 남아프리카공화국전에서 상대의 약점을 잘 공략한다면 승리 가능성이 충분하다는 게 중론이다.홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 오는 25일 오전 10시 멕시코 몬테레이 스타디움에서 남아공과 조별리그 A조 3차전에 나선다. 멕시코는 한국을 이기면서 조 1위로 32강 진출을 확정했다. 한국은 1차전에서 체코를 2-1로 이기고 멕시코에 지면서 2위(승점 3)에 자리했다. 휴고 브로스(벨기에) 감독이 지휘하는 남아공은 체코와 나란히 승점 1점(1무 1패)이지만, 골득실에서 뒤져 최하위인 4위로 밀려났다.한국으로선 비기기만 해도 32강에 진출할 수 있지만 32강전에 대비해 기세를 올리기 위해 반드시 승리하겠다는 각오를 다지고 있다. 한국이 3차전에서 승리한다면 2002 한일월드컵(2승 1무) 이후 24년 만에 조별리그 2승을 달성하게 된다.남아공은 FIFA 랭킹 61위로 A조 최약체로 분류됐다. 한국을 비롯해 A조 다른 팀들이 ‘1승 제물’로 삼았던 팀이다. 앞서 치른 멕시코와의 1차전, 체코와의 2차전에선 남아공은 장단점이 뚜렷한 모습을 보여줬다. 남아공에는 최종 엔트리에 자국 프로축구 마멜로디 선다운즈와 올랜도 파이리츠 등 소속 선수만 19명이나 된다. 같은 팀에서 호흡을 오랫동안 맞춘 만큼 조직력이 탄탄하다. 중원의 연결력도 좋은 편이다. 체코전에서도 ‘중원 사령관’ 테보호 모코에나(마멜로디 선다운즈) 중심으로 경기 주도권을 막판까지 끌고 갔고, 결국 후반 38분 중원에서 연결된 측면 공격이 페널티킥을 얻어내는 결과로 이어졌다.다만 이런 장점을 발휘하는데 예열 시간이 오래 걸리는 게 흠이다. 1차전에선 멕시코의 전방 압박에 고전하다 전반 9분 첫 골을 내줬다. 2차전 역시 전반 6분 만에 선제골을 허용했다. 상대 선수에게 밀리거나 빠른 템포의 공격에 빠르게 대처하지 못하는 수비진이 감정을 다스리지 못해 거친 파울을 하다 경고와 퇴장으로 경기를 그르치는 것 역시 치명적인 약점이다.한국이 남아공전에서 공세적인 전방압박으로 기선을 제압한 뒤 이른 시간 득점만 해준다면 궁지에 몰린 남아공이 공격적으로 나올 수밖에 없어 수비 뒷공간을 노린 대량득점도 가능할 것으로 보인다. 압박에 몰려 다급해진 남아공 수비진이 박스 근처에서 무리한 몸싸움을 남발하면 파울을 유도해 세트피스 전술로 점수를 내는 것 역시 유력한 시나리오다.남아공 역시 이런 점에 대비할 것으로 보인다. 주장인 론웬 윌리엄스는 19일 경기 후 취재진을 만난 자리에서 “한국전 초반 20분 동안엔 우리는 완전히 집중해야 한다. 그때 실점하는 상황이 반복돼선 안 된다”면서 “그런 실점이 나온다면 이런 수준의 경기에선 따라잡기가 쉽지 않다”고 말했다.김기중 기자