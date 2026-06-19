이기혁 안아준 김승규 “더 집중했어야 했는데 그러지 못했다”

골문 앞에서 이기혁과 충돌해 공 놓쳐

“이기혁에게 빨리 잊자고 했다”

김민재 “실수 대수롭지 않게 넘겨야”

이미지 확대 김승규 ‘빛’ 선방 18일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 멕시코의 경기에서 한국 김승규가 선방하고 있다. 2026.06.19 사포판 뉴시스

이미지 확대 선제골 허용에 아쉬워하는 김승규 18일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 멕시코의 경기. 골키퍼 김승규가 멕시코에 선제골을 허용한 후 아쉬워하고 있다. 2026.06.19 사포판 뉴시스

세줄 요약 멕시코전 0대1 패배, 실점 장면 아쉬움

김승규, 공중볼 처리 중 충돌 뒤 실책 인정

이기혁 안아주며 분위기 수습, 남아공전 다짐

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홍명보호가 19일(한국시간) 월드컵 조별예선 멕시코(피파랭킹 14위)와의 경기에서 1대0으로 패배한 가운데, 골키퍼 김승규(FC 도쿄)가 “집중을 더 했어야 했다”며 아쉬워했다.김승규는 이날 경기 종료 직후 공동 취재 구역(믹스트존) 인터뷰에서 “공이 떴고 우리 선수밖에 없다고 판단해 안전하게 나가서 잡으려 했는데 결과가 그렇게 됐다”고 설명했다.이날 김승규는 후반 5분 멕시코 측의 크로스가 골문 앞으로 넘어오자 이를 처리하는 과정에서 이기혁(강원FC)과 충돌하며 공을 놓쳤다. 골문 앞에서 혼전이 이어지는 사이 멕시코의 루이스 로모가 오른발로 밀어넣어 골을 성공시켰다.김승규는 “수비수와의 콜 플레이는 상황에 따라 빠르게 판단해야 한다”면서 멕시코 홈 관중의 열렬한 함성에 자신의 콜이 이기혁에게 정확히 안 들렸을 수 있다고 원인을 짚었다.김승규는 “그 한 장면에 더 집중했어야 했는데 그러지 못했다”면서 “골키퍼라는 포지션은 한 번 실점하면 경기 결과와 평가가 달라진다”고 말했다.김승규는 실점 이후 후반전 하이드레이션 브레이크 때 이기혁을 안아줬다. 김승규는 “(이)기혁이에게 경기는 계속해야 하니까 빨리 잊자고 했다”며 “결과만 만들면 된다고 이야기했다. 우리가 뒤에서 버티면 앞에서 한 골은 넣어줄 수 있다는 말을 했다”고 돌이켰다.1990년생 35세로 팀내 최고참이자 이번이 네 번째 월드컵 출전인 김승규는 경기 후 선수들에게 “분위기가 처지지 말자고 이야기했다”고 전했다.김승규는 “아직 한 경기가 남아 있고, 우리는 자력으로 32강에 갈 수 있는 상황”이라며 “다시 한번 팀이 뭉쳐서 다음 경기를 잘 준비해야 할 것 같다”고 덧붙였다.대표팀 부주장이자 ‘수비의 핵’ 김민재(바이에른 뮌헨)는 실점 장면에 대해 “경기를 하다보면 나올 수 있는 실수”라며 동료들을 감쌌다.김민재는 실점 장면에 대해 선수들끼리 피드백을 나눴느냐는 질문에 “굳이 그럴 필요는 없다고 생각한다”며 “순간적으로 사인이 안 맞았던 것 같다. 대수롭지 않게 넘기고 오직 다음 경기에만 집중해야 한다”라고 강조했다.조별예선 3차전 남아공전에 대해서는 “(A조) 2위로 올라가서 로스앤젤레스(LA)로 가느냐 마느냐 하는 각오보다 남아공전은 무조건 이겨야 하는 경기라고 생각한다”면서 “월드컵 직전까지 완벽하지 않았던 부분들이 이제 본선에 와서 비로소 발이 맞아 들어가고 있다. 다른 말 필요 없이 승점 3점을 가져올 것”이라고 자신했다.한편 홍명보호는 이날 멕시코 할라스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별예선 A조 2차전 멕시코와의 경기에서 후반 5분 루이스 로모에게 골을 허용하며 패배했다.이날 패배로 한국은 승점 3점(1승 1패)으로 멕시코(6점·2승)를 이어 A조 2위 자리를 유지했다. 3위 체코, 4위 남아공(이상 승점1점·1무 1패)과는 2점 차다.한국은 오는 26일 오전 10시 멕시코 몬테레이 스타디움에서 남아공과 조별리그 최종전을 치른다. 멕시코가 32강 진출을 확정지은 가운데, 한국이 조2위로 32강에 진출할 경우 오는 29일 손흥민(LA FC)의 소속팀 홈구장인 LA BMO 스타디움에서 B조 2위와 맞붙는다.김소라 기자