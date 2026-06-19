후반 5분 멕시코에 선제골 허용…오현규·조규성 ‘투톱’ 체제로

세줄 요약 후반 5분 로모에게 선제골 허용

손흥민·이재성 빼고 공격진 교체

조규성 투입, 오현규와 투톱 전환

이미지 확대 선취골 허용하는 한국 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 한국이 멕시코의 루이스 로모에게 선취골을 허용하고 있다. 2026.6.19 사포판 연합뉴스

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홍명보호가 월드컵 조별예선 멕시코전에서 후반 5분 선제골을 허용했다.홍명보호는 19일(한국시간) 멕시코 할라스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열리고 있는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별예선 A조 멕시코와의 경기에서 후반 5분 루이스 로모(CD 과달라하라)에게 선제골을 허용했다.멕시코 측에서 크로스를 올린 상황에서 김승규(FC 도쿄)와 이기혁(강원FC)이 공을 놓쳤고, 로모가 달려들어 오른발로 밀어 넣었다.홍명보 감독은 후반 12분 손흥민(LA FC)과 이재성(마인츠05)를 빼고 오현규(베식타시), 황희찬(울버햄튼)을 교체 투입했다.이어 후반 26분 김문환(대전하나시티즌)과 설영우(즈베즈다)를 빼고 양현준(셀틱FC), 엄지성(스완지 시티)을 투입했다. 후반 31분에는 백승호 대신 조규성(미트윌란)이 투입돼 오현규와 조규성의 ‘투톱’ 체제로 전환했다.한국은 현재 이강인(파리 생제르맹)과 백승호(버밍엄시티)가 옐로카드를 받은 상태다.김소라 기자