박지성 “멕시코전 키맨은 이강인…탈압박으로 풀어낼 선수”

세줄 요약 박지성, 멕시코전 키맨으로 이강인 지목

탈압박과 패스로 거친 압박 해법 제시

라울 히메네스 경계와 승리 의지 강조

이미지 확대 취재진 질문에 답하는 박지성 박지성 축구해설위원이 17일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 대한민국 축구대표팀의 베이스캠프 훈련장인 사포판 치바스 바예 베르데에서 취재진 질문에 답하고 있다. 사포판 뉴스1

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2002 한일월드컵 4강 신화의 주역 박지성이 홍명보호의 멕시코전 ‘키 플레이어’로 이강인(파리 생제르맹)을 꼽았다.18일(한국시간) JTBC 해설위원 자격으로 멕시코 할리스코주 사포판의 한국 축구대표팀 베이스캠프 치바스 베르데 바예를 찾은 박 위원은 취재진과 만나 “첫 경기를 잘 치렀기 때문에 2차전도 그 분위기를 이어갈 것”이라고 기대했다.이어 그는 “멕시코는 조 최강이자, 개최국이라 가장 어려운 경기가 될 것”이라며 “비긴다는 생각보단 이긴다는 마음으로 임해야 최상의 결과가 나올 것”이라고 강조했다.박 위원은 지난해 9월 미국에서 치른 멕시코와 평가전(2-2 무)이 이번 대결에 큰 도움이 될 것이라고 봤다. 그는 “멕시코는 상당히 거칠게 경기하는 팀이라 초반에 조심해야 한다”며 “이강인과 황인범(페예노르트), 백승호(버밍엄시티)가 체코전 때 보여준 패스와 움직임을 선보인다면 충분히 좋은 결과를 만들 것”이라고 말했다.특히 이강인에게 많은 기대를 걸었다. 박 위원은 “2차전은 이강인이 가장 중요하다. 탈압박을 통해 상대 압박을 풀 기량을 갖춘 선수”라고 지목한 뒤 “멕시코에는 상당히 위협적인 선수가 될 것”이라고 덧붙였다.멕시코에서 경계해야 할 선수로는 스트라이커 라울 히메네스(울버햄튼)를 꼽았다. 박 위원은 “히메네스는 지난해 평가전 때도 (우리가) 실점한 기억이 있다. 그 부분을 대비해야 한다”고 말했다.사포판 박성국 기자