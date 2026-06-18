호날두 ‘3슈팅·무득점’…포르투갈, 콩고민주에 1-1 무승부

세줄 요약 포르투갈, 콩고민주공화국과 1-1 무승부

호날두 3슈팅 무득점, 공격 침묵

메시 해트트릭으로 득점 경쟁 선두

이미지 확대 포르투갈 대표팀 공격수 크리스티아누 호날두(왼쪽)가 18일(한국시간) 미국 휴스턴 스타디움에서 열린 콩고민주공화국과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 K조 1차전에서 1-1로 비긴 뒤 허탈한 표정으로 그라운드를 빠져나가고 있다. 휴스턴 AP 연합뉴스

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월드컵 ‘메호 대전’의 첫 라운드가 ‘축구의 신’ 리오넬 메시(아르헨티나)의 압승으로 끝났다. 메시가 대회 시작부터 ‘헤트트릭’으로 득점 선두로 치고나간 가운데 크리스티아누 호날두(포르투갈)는 3슈팅·무득점 침묵했다.포르투갈은 18일(한국시간) 미국 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 K조 1차전 콩고민주공화국과의 경기를 1-1로 마치며 승부를 내지 못했다. 1974년 서독(현 독일) 대회 당시 자이르라는 국명으로 처음 월드컵 무대를 밟았던 콩고민주공화국은 52년 만에 월드컵에 다시 도전해 유럽의 강호 포르투갈을 상대로 승점 1점을 챙기는 감격을 맛봤다.FIFA 랭킹으로는 포르투갈이 5위, 콩고민주공화국이 46위로 애초 이 경기는 포르투갈의 승리와 더불어 호날두가 몇 골을 넣을지에 관심이 모였다. 전날 메시는 알제리를 상대로 3골을 퍼부었고, 킬리안 음바페(프랑스)와 엘린 홀란(노르웨이)은 2골을 넣으며 득점왕 경쟁을 시작했다.첫 골은 전반 6분 포르투갈 주앙 네베스의 머리에서 나왔다. 한국 대표팀 이강인의 소속팀 파리 생제르맹 동료인 네베스는 페드루 네투의 정확한 크로스를 헤더로 마무리해 상대 골문을 열었다.그러나 포르투갈은 이후 패스 횟수 490-119로 압도적인 점유율을 차지하고도 좀처럼 슈팅 기회를 만들어내지 못했다. 무엇보다도 호날두의 움직임이 좀처럼 눈에 띄지 않았다.오히려 전반 추가 5분 민주콩고에 일격을 당했다. 코너킥 상황에서 아르튀르 마수아쿠가 올린 크로스를 문전에 있던 요안 위사가 뛰어올라 헤더골을 성공했다. 자이르가 아닌 ‘콩고민주공화국’으로 기록한 월드컵 첫 득점이다.호날두의 첫 슈팅은 후반 23분에서야 나왔다. 프린시스쿠 콘세이상이 페널티 박스 안에서 공을 뒤로 흘려주자 호날두가 슈팅을 시도했으나 공은 골대 오른쪽으로 벗어났다. 그 이후로도 호날두는 위협적인 모습을 보이지는 못했다.두 팀은 각각 승점 1씩을 챙겼지만 분위기는 확연히 달랐다. 포르투갈 선수단은 패한 것처럼 표정이 어두웠고, 콩코민주 선수들은 기쁨의 미소가 가득했다.과달라하라 박성국 기자