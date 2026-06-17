월드컵 스파이? 홍명보호 비공개 훈련장에 ‘불법 드론’...경찰 수사 착수

세줄 요약 비공개 훈련장 상공 불법 드론 촬영 적발

보안요원 차단 전파로 드론 추락, 조종자 도주

전술 노출 피해 없고 현지 경찰 수사 착수

이미지 확대 완전체로 훈련하는 축구 대표팀 2026 북중미 월드컵 멕시코와 2차전을 앞둔 한국 축구 국가대표팀 선수들이 15일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예에서 훈련에 앞서 러닝을 하고 있다. 2026.6.16

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“위이이이잉~~~~~~툭”홍명보호가 멕시코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에 맞춘 비공개 전술 훈련을 진행하려던 순간 훈련장 상공에 불법 드론이 현장 촬영을 시작했다. 다행히 현장 보안요원의 신속한 조치로 전술 유출 없이 훈련은 정상적으로 마무리됐다.17일(한국시간) 대한축구협회에 따르면 한국 대표팀이 언론 비공개로 이날 멕시코 할리스코주 사포판의 베이스캠프 치바스 베르데 바예 훈련장에는 대표팀에 승인되지 않은 드론 한 기가 적발됐다. 드론의 비행 및 촬영이 확인된 당시 대표팀은 훈련 초반 준비운동(코디네이션)을 진행하고 있어 멕시코전을 대비한 공격과 전술 훈련은 노출되지 않았다.훈련장 상공에 뜬 드론을 발견한 보안요원이 즉각 이를 함께 훈련장 주변을 지키던 멕시코군에 알렸고, 드론 차단 전파를 작동시켜 해당 드론을 추락시켰다.떨어진 드론을 확보하기 위해 대표팀 안전담당관과 현지 경찰, 군 병력이 추락 지점으로 이동했으나, 조종자로 추정되는 남성 2명이 드론을 수거해 도주했다. 이들의 도주 장면은 훈련장 내 대표팀 영상팀 촬영본을 통해 파악됐으며, 정확한 국적이나 신원은 아직 확인되지 않았다.한국 선수단에 파견된 FIFA 안전요원은 멕시코 경찰에 수사를 의뢰했고, 현지 경찰이 수사에 착수했다. 축구협회는 관련 내용을 FIFA 측에 전달하고 재발 방지 협조를 요청했다.대표팀 관계자는 “전술 훈련이 시작되기 전인 워밍업 단계에서 상황이 종료돼 대표팀의 전술 노출에는 영향이 없었다”면서 “우리 측 전력을 파악하려고 한 건지, 외국 미디어인지, 일반인인지는 현재로서는 단정 지을 수 없다”고 전했다.대표팀은 드론 사태가 일단락된 뒤 본훈련을 이어갔다. 부상에서 회복한 공격수 배준호(스토크시티)와 왼발잡이 수비수 김태현(가시마)을 포함해 훈련 파트너 2명까지 선수단 28명 전원이 막바지 구슬땀을 흘렸다.한국과 멕시코의 조별리그 A조 2차전은 19일 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린다.과달라하라 박성국 기자