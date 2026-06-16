“상대가 우승후보? 어쩌라고”…월드컵 뒤흔드는 언더독들

월드컵 첫 출전 카보베르데, 스페인과 무승부

일본, 네덜란드와 비기고 우승까지 노린다

모로코, 우승 후보 브라질 0-0으로 잡았다

이미지 확대 16일(한국시간) 미국 조지아주 애틀란타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전 스페인과 카보바르데의 경기 중 카보바르데의 다일론 로차 리브라멘토(오른쪽·카사 피아 AC)가 스페인의 에므리크 라포르트(아틀레틱 빌바오)와 볼 경합을 벌이고 있다. 애틀란타 EPA 연합뉴스

이미지 확대 15일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전 일본과 네덜란드의 경기 중 일본의 카마다 다이치(왼쪽·크리스탈 팰리스)와 네덜란드의 퇸 코프메이너르스(유벤투스)가 볼 경합을 벌이고 있다. 댈러스 AP 연합뉴스

세줄 요약 카보베르데, 스페인과 0-0 무승부

일본, 네덜란드와 2-2로 대등한 경기

브라질·벨기에, 첫 경기서 승점 확보 실패

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 이른바 약팀들이 대활약하면서 전통적인 우승 후보들이 고전하는 상황이 이어지고 있다. 브라질, 네덜란드에 이어 16일(한국시간) 스페인과 벨기에까지 조별리그 1차전에서 무승부를 기록하며 승점 확보에 난항을 겪었다.카보베르데는 16일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 강력한 우승 후보 스페인과 0-0으로 비겼다.FIFA 랭킹 2위인 스페인은 ‘신성’ 라민 야말(바르셀로나), 마르크 쿠쿠레야(첼시), 로드리(맨체스터 시티) 등 세계 최고 몸값을 자랑하는 스타 플레이어들이 즐비한 강호다.반면 FIFA 랭킹 67위인 카보베르데는 무명 선수들로만 전열이 채워진 ‘약팀’이다. 월드컵 출전국이 48개국으로 확대되지 않았다면, 본선에 오르지 못했을 팀을 꼽을 때 언급되는 곳이다.각 대표팀의 스쿼드 시장가치를 따지면 스페인은 12억 2000만 유로, 카보베르데는 5450만 유로인 점에서 카보베르데 대표팀의 경기는 전 세계 축구 팬들의 감탄을 자아내고 있다.2002 한일 대회 이후 24년 만의 월드컵 우승에 도전하는 브라질도 14일(한국시간) 미국 뉴저지주 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 모로코와 조별리그 C조 1차전에서 1-1로 무승부를 거뒀다.일본은 15일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 대회 조별리그 F조 1차전에서 FIFA 랭킹 8위 네덜란드와 끈질긴 승부 끝에 2-2로 비기며 승점 1을 따내는 저력을 보여주며 세계 정상에 도전하겠다는 공언에 실현 가능성을 보탰다.FIFA 랭킹 10위 벨기에는 16일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 G조 첫 경기에서 후반 21분에 나온 FIFA 랭킹 29위 이집트의 자책골로 1-1 무승부를 기록하며 힘겹게 패배를 모면했다.예상을 뒤엎는 결과가 계속되는 가운데 17일(한국시간) 오전 10시에는 2022 카타르 대회 우승팀인 아르헨티나가 알제리를 상대로 첫 승 사냥에 성공할 수 있을지 주목된다. 같은 날 오전 4시에는 유력한 우승 후보로 거론되는 프랑스가 2021 아프리카 네이션스컵 우승, 2022 카타르 대회 16강 등 아프리카 최강국 반열에 오른 세네갈과 맞붙는다.이지 수습기자